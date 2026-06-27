Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ quán cà phê Nguyễn Thế Vinh SN 1977

| | Xã hội

Nguyễn Thế Vinh tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (SN 1977; trú tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM), chủ quán cà phê "999" tại đường Phạm Hùng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Nguyễn Thế Vinh đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Những ai là nạn nhân đã bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 02 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM hoặc gặp Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp; chủ động cập nhật thông tin phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger Nổi bật

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh Nổi bật

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt

16:31 , 27/06/2026
Phục hồi điều tra vụ bé 11 tuổi người Nhật tử vong ở hồ bơi tại resort

Phục hồi điều tra vụ bé 11 tuổi người Nhật tử vong ở hồ bơi tại resort

16:09 , 27/06/2026
Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Một phụ nữ đại diện đến thanh toán, nói lý do không thể trả hết

Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Một phụ nữ đại diện đến thanh toán, nói lý do không thể trả hết

15:32 , 27/06/2026
Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

14:51 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên