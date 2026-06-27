Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt

| | Xã hội

Theo điều tra, các đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng trong vụ án "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long và một số địa phương khác.

Trong đó, 4 bị can gồm Lữ Gia Kính (sinh năm 2002), Trần Gia Kiệt (sinh năm 2004), Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 2004) cùng ngụ xã Nhuận Phú Tân, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ phường Phú Tân), tỉnh Vĩnh Long; bị bắt tạm giam; 8 bị can còn lại gồm Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (cư trú tại các địa bàn thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Bắt cô gái SN 2004 cùng nhiều người khác - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50 nghìn đến 150 nghìn đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Bắt cô gái SN 2004 cùng nhiều người khác - Ảnh 2.

4 bị can bị bắt tạm giam (Từ trái sang phải Ngân, Kính, Kiệt, Tài) (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger Nổi bật

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh Nổi bật

Phục hồi điều tra vụ bé 11 tuổi người Nhật tử vong ở hồ bơi tại resort

Phục hồi điều tra vụ bé 11 tuổi người Nhật tử vong ở hồ bơi tại resort

16:09 , 27/06/2026
Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Một phụ nữ đại diện đến thanh toán, nói lý do không thể trả hết

Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Một phụ nữ đại diện đến thanh toán, nói lý do không thể trả hết

15:32 , 27/06/2026
Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

14:51 , 27/06/2026
Từ 1/7, lương giáo viên cao nhất 17,15 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp

Từ 1/7, lương giáo viên cao nhất 17,15 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp

14:12 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên