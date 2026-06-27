Phục hồi điều tra vụ bé 11 tuổi người Nhật tử vong ở hồ bơi tại resort

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo cho gia đình bé Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), nạn nhân tử vong tại hồ bơi lười của Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né (TP Phan Thiết), về việc phục hồi điều tra vụ án ”Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quyết định được đưa ra sau gần nửa năm kể từ khi Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả tương trợ tư pháp. Theo cơ quan điều tra, việc củng cố chứng cứ vẫn được tiếp tục trong thời gian tạm đình chỉ để xử lý vụ án theo quy định.

Trước đó, trưa 5/4/2022, bé Hanawa Yukiji (cao 1,4m, nặng 39kg) được phát hiện "bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi" tại hồ bơi sâu 1m của khu du lịch 5 sao Centara Mirage Resort Mũi Né. Một số người phải cùng nhau kéo, mới đưa được nạn nhân ra khỏi miệng hút, làm các biện pháp cấp cứu nhưng bất thành.

Ngày 31/5/2022, Công an TP Phan Thiết khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, sau đó tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn mà chưa nhận được trả lời từ Viện khoa học hình sự Bộ Công an giải thích về áp lực (dạng lực hút) của hồ bơi lười với một số nội dung có liên quan trực tiếp.

Gần 3 tháng sau, vụ án được Công an TP Phan Thiết phục hồi điều tra, song đến 31/7/2023 lại đình chỉ điều tra vì "vụ chết người không có sự việc phạm tội". Cơ quan điều tra dẫn bản kết luận giám định của Phân viện Kỹ Thuật hình sự tại TPHCM, cho rằng nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể khiến bé trai tử vong.

Ngày 21/2/2024, Công an TP Phan Thiết thông báo phục hồi điều tra vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã nhận được kết luận giám định tư pháp của Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định Xây dựng (thuộc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng) đối với khu vực hồ bơi, nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường sự việc

Theo kết luận giám định, chủ đầu tư đã có vi phạm khi chưa thực hiện phê duyệt các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu cho hệ thống bơm hút/xả massage; chưa tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ theo quy định tại Luật Xây dựng. Đơn vị thiết kế công nghệ áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng không thực hiện các việc như: tính toán kiểm tra vận tốc nước tại khu vực nắp/lưới theo yêu cầu; thiết kế phụ kiện, lắp ráp và yêu cầu về vật liệu; rủi ro bị kẹt khi hút; không thiết kế chi tiết cửa hút, không đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với cửa hút...

Cơ quan giám định cũng đánh giá, các thông số thực tế thiết bị hệ thống bơm hút/xả massage không được đo đạc và so sánh giữa thông số thiết kế khi chạy thử. Nắp che cửa hút không được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt tại công trình.

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng xác định, thực tế lắp đặt nắp che cửa hút của hệ thống bơm hút/xả massage là miếng chắn phẳng dạng lưới vuông bằng nhựa, chế tạo tại công trường. Sản phẩm này không đúng chủng loại với văn bản đệ trình duyệt vật tư của đại diện nhà thầu thi công đã được đại diện tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án xác nhận.

Cơ quan giám định cũng cho rằng, thông số về lưu lượng, cột áp của bơm massage lắp đặt tại hiện trường không đúng với thiết kế, bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu, thử nghiệm.