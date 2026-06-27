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Kết quả xổ số hôm nay, 27-6: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

| | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 27- 6, của xổ số miền Nam được các công ty Xổ số kiến thiết TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang công bố

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang 

Kết quả xổ số hôm nay, 27-6: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM có giải đặc biệt là 608165

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An là 218731

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có giải đặc biệt là 311230

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang có giải đặc biệt là 778736

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 27-6, của XSMN công bố vào lúc 16 giờ 30 phút (chờ cập nhật)

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, XSMB được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

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