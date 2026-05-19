4 mốc thời gian được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm

Theo Việt Linh/VTCnews | 19-05-2026 - 13:59 PM | Sống

Người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 4 lần mỗi năm, tương ứng vào đầu mỗi quý.

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia có thể thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, người dân bắt đầu có thể nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế cho quý III.

Để thực hiện thủ tục, người tham gia bảo hiểm y tế cần nộp hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin, gồm tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ.

Người dân có thể lựa chọn một trong ba hình thức: nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, qua bưu điện hoặc đăng ký online trên hệ thống dịch vụ công.

Trong khi đó, người lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc phải thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh thông qua đơn vị sử dụng lao động như công ty hoặc cơ quan nơi đang làm việc. Hồ sơ gồm mẫu TK1-TS và thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý, các tổ chức dịch vụ thu hoặc đơn vị hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không được phép tiếp nhận hay thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH hoặc thực hiện trên cổng dịch vụ công để tránh phát sinh rủi ro.

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoàn toàn không thu phí. Thời gian giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp bị yêu cầu nộp phí trái quy định, người tham gia được khuyến cáo phản ánh ngay tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hỗ trợ xử lý.

Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam"

Không phải Cool, nút này trên điều khiển điều hòa khiến tiền điện tăng gấp 3: Nghe nhà sản xuất giải thích

Hai đại học danh tiếng thế giới sẽ sáp nhập vào năm 2027, tạo ra "siêu đại học" mới với 47.000 sinh viên

Lộ diện loài thú có độc duy nhất ở Việt Nam

Công an thông tin đặc biệt liên quan đến "mặt nạ gỗ Sơn Tùng M-TP"

Tin nhắn khiến nhiều người bị hack tài khoản Zalo, mất tiền

