Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông tin diễn biến vụ trình báo mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh

| | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh vụ trình báo mất ô tô ở phường Tân Ninh; người lấy xe khai là chủ sở hữu.

Ngày 29-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, làm rõ vụ trình báo mất ô tô xảy ra trên đường Trường Chinh, khu phố 5, phường Tân Ninh.

- Ảnh 1.

Camera an ninh ghi nhận diễn biến vụ trình báo mất xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-6, Công an phường Tân Ninh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 2005, ngụ xã Lộc Ninh) về việc bị mất ô tô hiệu Mitsubishi Xpander GLP màu xanh bạc, biển số 51M-530...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, trích xuất dữ liệu và xác định người điều khiển chiếc xe là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

- Ảnh 2.

Người trình báo mất ô tô ở công viên Tây Ninh, công an vào cuộc điều tra.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tuấn đã điều khiển chiếc xe đến Công an phường Tân Ninh để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn trình bày mình là chủ sở hữu chiếc xe. Theo lời khai, từ tháng 11-2025, anh đã ký hợp đồng cho thuê xe. Tuy nhiên, bên thuê được cho là vi phạm hợp đồng và nhiều lần không trả lại phương tiện dù đã được yêu cầu.

Sau khi xác định chiếc xe đang đậu tại khu vực quảng trường Tô Quyền vào tối 26-6, anh Tuấn đã sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy lại xe rồi điều khiển về TPHCM.

Hiện Công an phường Tân Ninh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng CSGT: 'Yêu cầu không khóa bình luận trên Fanpage để nghe dân góp ý'

Theo Nguyễn Tiến

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ 1/7: Hàng triệu người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mới

Tin vui từ 1/7: Hàng triệu người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mới Nổi bật

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

22:31 , 29/06/2026
Ra lệnh bắt tạm giam cổ đông Trương Tùng Lâm trong chuyên án đặc biệt lớn

Ra lệnh bắt tạm giam cổ đông Trương Tùng Lâm trong chuyên án đặc biệt lớn

22:26 , 29/06/2026
Tự đăng clip vi phạm giao thông lên Facebook, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Tự đăng clip vi phạm giao thông lên Facebook, người phụ nữ bị công an mời làm việc

22:21 , 29/06/2026
Nhà máy Thủy điện ở Cao Bằng thông báo xả lũ khẩn

Nhà máy Thủy điện ở Cao Bằng thông báo xả lũ khẩn

21:50 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên