CSGT đề nghị chủ của 556 phương tiện sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến ngày 12/6/2026, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn tỉnh đã ghi nhận 356 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, lỗi vi phạm phổ biến nhất là không chấp hành vạch kẻ đường với 164 trường hợp xe ô tô bị phát hiện. Xếp sau là hành vi vượt đèn tín hiệu giao thông, với 132 trường hợp ô tô vi phạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận 9 trường hợp ô tô rẽ trái hoặc quay đầu xe tại khu vực có biển cấm, 8 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, 5 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ và 38 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau :

Trong khi đó, tại Hưng Yên, từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh ghi nhận 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Đáng chú ý, lỗi vi phạm chiếm tỷ lệ lớn nhất là chạy quá tốc độ quy định với 174 lượt phương tiện. Trong đó có 28 xe ô tô và 146 xe mô tô bị phát hiện vi phạm thông qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

Qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng cũng ghi nhận 22 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra còn có 1 trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều và 3 trường hợp quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu.

Theo cơ quan chức năng, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Việc tăng cường xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.

Nghị định 168 hiện đang áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh giao thông hay dừng đỗ không đúng quy định. Vì vậy, các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục xử lý để tránh phát sinh những ảnh hưởng liên quan đến đăng kiểm, sang tên hoặc các thủ tục hành chính khác đối với phương tiện.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và các quy định khi tham gia giao thông. Việc chấp hành nghiêm pháp luật không chỉ giúp tránh các khoản xử phạt mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.



