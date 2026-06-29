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Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

| | Xã hội

EVN phát cảnh báo tới khách hàng sử dụng điện cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào khách hàng sử dụng điện thông qua các tin nhắn OTP giả mạo có đính kèm đường link chứa tên "evn" nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Theo EVN, thời gian gần đây nhiều khách hàng phản ánh nhận được tin nhắn từ người gửi hiển thị là "EVN CSKH", trong đó có mã OTP gồm 6 chữ số kèm theo một đường link lạ. Mặc dù đường dẫn có chứa cụm từ "evn", tên miền lại không thuộc hệ thống chính thức của ngành điện.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN- Ảnh 1.

EVN khẳng định đây là hình thức giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và các dữ liệu quan trọng của khách hàng. Đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý chủ quan, sự tin tưởng vào thương hiệu EVN để dụ người dùng truy cập website giả mạo hoặc cung cấp các thông tin bảo mật.

Liên quan đến ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH đang được triển khai thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, EVN cho biết mã OTP chỉ được gửi trong trường hợp người dùng đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện các bước xác thực giao dịch trên ứng dụng. Đặc biệt, tin nhắn OTP chính thức của EVN không bao giờ đính kèm bất kỳ đường link nào.

Trước tình trạng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, EVN khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin mạo danh ngành điện. Người dân cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là nhân viên EVN.

Đối với ứng dụng EVN CSKH, khách hàng chỉ nên tải từ hai kho ứng dụng chính thức là Google Play và App Store, đồng thời kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành trước khi cài đặt. EVN lưu ý người dùng không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link không rõ nguồn gốc hoặc các website giả mạo.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN- Ảnh 2.

Trong trường hợp nhận được tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, khách hàng cần chủ động liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của các Tổng công ty Điện lực để xác minh thông tin và được hỗ trợ kịp thời.

EVN cho rằng việc nâng cao cảnh giác trước các hình thức giả mạo là yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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