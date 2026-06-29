Ra lệnh bắt tạm giam cổ đông Trương Tùng Lâm trong chuyên án đặc biệt lớn

Hé lộ thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo quy mô lớn

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Bên cạnh đó, để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty niêm yết 02 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.

Sau khi khách hàng thanh toán, Công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an