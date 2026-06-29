Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiết thay đổi về lương, phụ cấp từ 1/7

| | Xã hội

Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và chính sách xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương, phụ cấp với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ tăng theo lương cơ sở.

Lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng

Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng .

Theo đó, những trường hợp được áp dụng tăng lương cơ sở gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu…

Mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7.

Mức lương cơ sở sẽ được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định. Đồng thời, lương cơ sở mới cũng được dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Lương hưu tăng 8%

Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm như trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng...

Theo Nghị định 162/2026, Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, từ ngày 1/7 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Theo đó, với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Nghị định nêu rõ, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng.

Tiền lương, phụ cấp mới của lực lượng vũ trang

Cũng từ 1/7, mức lương cơ sở mới trong Công an nhân dân cũng sẽ được điều chỉnh, áp dụng với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên, công nhân công an; các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố…

Theo đó, từ ngày 1/7, mức tiền được thực hiện bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hiện hưởng.

Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí, mức phụ cấp khu vực (nếu có) được tính trên mức phụ cấp của cấp bậc hàm Binh nhì, hệ số 0,4.

Cụ thể, mức tiền phụ cấp khu vực bằng mức lương cơ sở nhân 0,4 nhân với hệ số phụ cấp khu vực hiện hưởng.

Cũng từ 1/7, mức lương cơ sở mới trong Quân đội sẽ được điều chỉnh với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, mức lương cơ bản sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng. Bên cạnh đó, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu sẽ được hưởng mức phụ cấp tăng theo mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ cũng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Công thức tính mức lương từ 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Tương tự, các khoản phụ cấp sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Thông tin mới nhất về lương hưu, người dân cần biết

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ 1/7: Hàng triệu người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mới

Tin vui từ 1/7: Hàng triệu người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mới Nổi bật

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng Nổi bật

399 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

399 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:59 , 29/06/2026
Hà Nội: Khởi tố thêm 47 đối tượng liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Hà Nội: Khởi tố thêm 47 đối tượng liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

20:23 , 29/06/2026
Tạm giữ hình sự Lý Thị Phương Thảo SN 2006

Tạm giữ hình sự Lý Thị Phương Thảo SN 2006

19:55 , 29/06/2026
Ngày mai, toàn miền Bắc có mưa to đến rất to

Ngày mai, toàn miền Bắc có mưa to đến rất to

19:50 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên