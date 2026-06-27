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Tin vui từ 1/7/2026, nhiều người nghỉ hưu được tăng lương hưu 2 lần liên tiếp: Ai sẽ được hưởng?

| | Xã hội

Hàng triệu người nghỉ hưu sắp được tăng lương hưu từ 1/7, có người được điều chỉnh thêm lần thứ hai.

Câu 1: Từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

A. Tăng thêm 6%

B. Tăng thêm 8% ✓

C. Tăng thêm 7%

D. Tăng thêm 9%

Giải thích: Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Chính sách này áp dụng đồng loạt cho nhiều nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp trước ngày 1/7/2026 nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Đáp án đúng là: B. Tăng thêm 8%

Câu 2: Nhóm đối tượng nào được tập trung hỗ trợ tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7/2026?

A. Người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nghỉ hưu sớm.

B. Người lao động làm công việc độc hại hoặc nặng nhọc.

C. Người nghỉ hưu sau năm 1995 có mức hưởng thấp.

D. Người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. ✓

Giải thích: Theo quy định mới, những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà vẫn có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm sau bước tăng chung.

Biện pháp hỗ trợ đặc biệt này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các thế hệ hưởng lương hưu, đồng thời ổn định cuộc sống cho nhóm đối tượng nghỉ hưu từ nhiều năm trước.

Đáp án đúng là: D. Người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Câu 3: Sau khi tăng 8%, người có mức lương hưu từ 3,5 triệu đồng trở xuống được cộng thêm bao nhiêu?

A. Cộng thêm 300.000 đồng/tháng. ✓

B. Cộng thêm 100.000 đồng/tháng.

C. Cộng thêm 200.000 đồng/tháng.

D. Cộng thêm 400.000 đồng/tháng.

Giải thích: Đối với nhóm đối tượng có lương hưu thấp nghỉ trước năm 1995, chính sách đưa ra phương án hỗ trợ cụ thể theo từng mức.

Theo đó, những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng. Đây là bước điều chỉnh thứ hai giúp gia tăng trực tiếp nguồn thu nhập hằng tháng cho người cao tuổi.

Đáp án đúng là: A. Cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Câu 4: Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh lên bao nhiêu triệu đồng mỗi tháng?

A. Mức 2,34 triệu đồng.

B. Mức 2,45 triệu đồng.

C. Mức 2,53 triệu đồng. ✓

D. Mức 2,62 triệu đồng.

Giải thích: Việc điều chỉnh tăng lương hưu lần này được thực hiện trong bối cảnh mức lương cơ sở của toàn quốc có sự thay đổi lớn.

Cụ thể, mức lương cơ sở dự kiến sẽ được điều chỉnh từ mức cũ 2,34 triệu đồng lên mức mới là 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, làm căn cứ tính toán các chế độ liên quan.

Đáp án đúng là: C. Mức 2,53 triệu đồng.

Câu 5: Sau khi tăng 8%, người hưởng lương hưu trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu sẽ được nâng lên bao nhiêu?

A. Nâng lên bằng 3,6 triệu đồng.

B. Nâng lên bằng 3,8 triệu đồng. ✓

C. Nâng lên bằng 3,7 triệu đồng.

D. Nâng lên bằng 3,9 triệu đồng.

Giải thích: Chính sách hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu cũ có mức hưởng thấp quy định rõ về mốc sàn tối thiểu sau điều chỉnh.

Những người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng thẳng lên bằng mức 3,8 triệu đồng/tháng. Quy định này bảo đảm mức an sinh tối thiểu cho người thụ hưởng chế độ.

Đáp án đúng là: B. Nâng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
người nghỉ hưu

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