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Ngày mai, toàn miền Bắc có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/6), khu vực Tây Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối nay đến ngày 1/7: khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, các nơi khác có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/6

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Miền Bắc sắp đón một hiện tượng hơn 10 năm mới gặp

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
miền Bắc

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