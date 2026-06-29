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Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Hà Thu Thảo SN 1990

| | Xã hội

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thanh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hà Thu Thảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 28/6/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thanh (SN 1985, trú thôn Mỹ Hảo, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) và Lê Hà Thu Thảo (SN 1990, trú Tổ 50, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thanh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hà Thu Thảo để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Hà Thu Thảo SN 1990- Ảnh 1.

2 bị can và tang vật - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, ngày 18/6/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vu Gia phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Xuân Thanh và Lê Hà Thu Thảo đang thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm 4,345 gam ma túy đá, được cất giấu trong 15 đoạn ống nhựa và 2 túi ni lông cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện Công an xã Vu Gia đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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