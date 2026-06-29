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Cảnh sát đột kích phòng trọ lúc 21 giờ 20 phút, bắt Lò Thị Uyên SN 2001

| | Xã hội

Lò Thị Uyên cùng 2 đối tượng khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến ma tuý.

Ngày 27/6, Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên cho biết đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn. 

Trước đó, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 18/6, Công an xã Lạc Đạo đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ thuộc địa phận thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Văn Mừng, sinh năm 1998, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1993, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên; Lò Thị Uyên, sinh năm 2001, trú tại xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hoá. 

Cảnh sát đột kích phòng trọ lúc 21 giờ 20 phút, bắt Lò Thị Uyên SN 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Văn Mừng và Nguyễn Văn Trung cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện đối tượng Đặng Văn Mừng đang tàng trữ 4,7283g ma túy loại Methamphetamine; đối tượng Nguyễn Văn Trung đang tàng trữ 0,371g ma túy loại Methamphetamine.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Tiến hành điều tra mở rộng, Công an xã Lạc Đạo đã làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của 2 đối tượng Nguyễn Văn Trung và Lò Thị Uyên. 

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung, Lò Thị Uyên và Đặng Văn Mừng để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát đột kích phòng trọ lúc 21 giờ 20 phút, bắt Lò Thị Uyên SN 2001- Ảnh 2.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

Duy Anh

 

Theo Duy Anh

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