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Miền Bắc sắp đón một hiện tượng hơn 10 năm mới gặp

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Do tác động của đợt không khí lạnh hiếm gặp, ngày mai, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ giảm 5 - 7 độ C, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (8/6), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp di chuyển xuống nước ta.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ hiện đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 30-32 độ.

Khoảng chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Báo Lao động thuật lời ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo lịch sử quan trắc khí tượng, thời điểm đầu tháng 6 đã sang mùa hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện.

Thống kê từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình là 0,53 đợt/năm; còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt/năm.

Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 (12 năm) không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6.

"Như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn" - ông Hưởng nhận định.

Theo Duy Anh

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