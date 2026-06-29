Tạm giữ hình sự Lý Thị Phương Thảo SN 2006

Công an phường Giảng Võ vừa bắt giữ đối tượng Lý Thị Phương Thảo (Sinh năm: 2006, HKTT: Minh Quang, xã Bình Xa, Tuyên Quang, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Lý Thị Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, chiều ngày 23/06/2026, Công an phường Giảng Võ, Hà Nội kiểm tra hành chính tại phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội, phát hiện đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Lý Thị Phương Thảo là người môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lý Thị Phương Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an phường Giảng Võ đang tạm giữ hình sự đối với Lý Thị Phương Thảo và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.