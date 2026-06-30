Hơn 30 cảnh sát bắt Lương Văn Dũng SN 2000

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho bị hại.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 25/6, anh N.T.Huy (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Bắc Am, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh), điều khiển xe ô tô Hyundai Accent biển kiểm soát 98A-402.46 hành nghề lái xe dịch vụ đón một nam thanh niên tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng nhiều lần thay đổi địa điểm đến. Khi tới khu vực vắng người thuộc tổ dân phố Tân Độ, phường Yên Dũng, đối tượng mượn điện thoại của anh Huy với lý do gọi người nhà mang tiền ra trả. Lợi dụng lúc bị hại sơ hở, đối tượng bất ngờ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt anh Huy rồi cướp xe ô tô bỏ trốn.

Lương Văn Dũng và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Yên Dũng và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét đối tượng ngay trong đêm.

Do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại khu vực vắng người qua lại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h sáng ngày 26/6, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lương Văn Dũng (sinh năm 2000), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai nhận do bản thân đang nợ khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ô tô bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra mở rộng vụ án.