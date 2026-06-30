Thi hành lệnh bắt chủ hụi Nguyễn Thị Mỹ Nồng 68 tuổi

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Nồng (sinh năm 1958, cư trú ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023, Nguyễn Thị Mỹ Nồng đứng ra làm chủ nhiều dây hụi loại 20 triệu đồng và 10 triệu đồng theo chu kỳ 15 ngày/1 lần khui, qua đó thu hút nhiều người dân trên địa bàn tham gia.

Đến khoảng cuối tháng 8/2023, khi các dây hụi chưa mãn, Nguyễn Thị Mỹ Nồng tuyên bố đình hụi rồi rời khỏi địa phương. Quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định, tại một dây hụi loại 20 triệu đồng đã khui được 28 kỳ, Nồng lợi dụng lòng tin của các hụi viên và việc không trực tiếp giám sát quá trình bốc thăm, tự ý mạo danh hụi viên tham gia hốt hụi, qua đó chiếm đoạt số tiền 1.381.300.000 đồng.

Công an thực hiện các quyết định - Ảnh: Công an Cà Mau

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các dây hụi do Nguyễn Thị Mỹ Nồng làm chủ, khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ đối với các dây hụi còn lại.