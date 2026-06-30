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Bắt giữ Đặng Minh Khuê SN 1986 và Nguyễn Hiếu Sức SN 1987

| | Xã hội

Công an xã Đại Xuyên (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Khai Thái và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Tối 29/6, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đại Xuyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý một vụ việc có dấu hiệu mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Bắt giữ Đặng Minh Khuê SN 1986 và Nguyễn Hiếu Sức SN 1987- Ảnh 1.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Tại hiện trường ở đường Xóm Đông, thôn Khai Thái, tổ công tác phát hiện hai đối tượng gồm Đặng Minh Khuê (SN 1986) và Nguyễn Hiếu Sức (SN 1987) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Đặng Minh Khuê đang thực hiện hành vi giao ma túy dạng đá cho Nguyễn Hiếu Sức và tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa ma túy đá.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đại Xuyên xác định hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

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