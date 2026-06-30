Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, cán bộ BQL dự án, công chức phòng kinh tế xã

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi. Các hành vi được phát hiện gồm: Lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ; Thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng bồi thường trái quy định. Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai Tổ công tác đặc biệt triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh.

Qua công tác điều tra, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, khởi tố 04 bị can gồm:

Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa); Hán Tấn Vĩnh An (sinh năm 1977, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa); Trần Huỳnh Kiến Trúc (sinh năm 1975, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025). Kịp thời ngăn chặn số tiền thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

4 bị can trong bị trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: CA Khánh Hòa

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.