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Quy định mới nhất liên quan bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày mai

| | Xã hội

Với việc tăng mức tiền lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng, hàng loạt chế độ BHXH cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp, chính sách xã hội chính thức có hiệu lực, được người dân mong chờ. Trong đó có Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Với việc tăng mức tiền lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng, hàng loạt chế độ BHXH cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, góp phần nâng cao mức bảo đảm an sinh đối với người lao động và thân nhân.

Theo quy định, cùng với trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được điều chỉnh lên 5,06 triệu đồng cho mỗi con, nhiều khoản trợ cấp BHXH khác được tính theo mức lương cơ sở cũng đồng thời tăng tương ứng. Trong đó có trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở (tương đương 25,3 triệu đồng từ ngày 01/7/2026), trợ cấp phục vụ đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nhiều khoản trợ cấp trong chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng.

Việc điều chỉnh các chế độ BHXH không chỉ góp phần bảo đảm giá trị thực của các khoản trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng đang thụ hưởng chính sách BHXH. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân khi gặp rủi ro hoặc hết tuổi lao động.

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Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, từ ngày 01/7/2026, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 01/7/2026 theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 14/2026/TT-BNV.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng. Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp sau khi điều chỉnh 8% có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người nghỉ hưu, người đang hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chính sách cũng góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu và trợ cấp, nhất là những người có mức hưởng thấp.

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Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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