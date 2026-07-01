Thái Nguyên: Huy động lực lượng tìm kiếm trẻ 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi

Từ chiều 30/6, UBND xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên) cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm trẻ 8 tuổi nghi mất tích do nước cuốn trôi.

Theo UBND xã Thượng Minh, cháu H.T.K (sinh năm 2018, thường trú tại thôn Nà Niềng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) về chơi tại nhà ông ngoại ở thôn Phiêng Phường (xã Thượng Minh). Khoảng 13h ngày 30/6, trẻ đi câu cá ở suối gần nhà. Do bất cẩn, trẻ bị trượt chân xuống suối và nghi bị nước nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân nghi bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã huy động các lực lượng và nhân dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Các lực lượng đã chia thành nhiều tổ, rà soát dọc hai bên bờ suối, khu vực hạ lưu và những vị trí có khả năng nạn nhân bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra sự việc phức tạp, dòng nước chảy mạnh sau ngày mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Thượng Minh cũng đã báo cáo vụ việc tới Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên để đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến 19h ngày 30/6, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm, đồng thời động viên gia đình.

Qua vụ việc trên, UBND xã Thượng Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao, hồ hoặc đi câu cá, vui chơi tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.