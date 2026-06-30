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Miền Bắc sắp xuất hiện đợt mưa to trong 3 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Trong 2 ngày tới Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào đêm và sáng). Đến 4/7, khu vực này bắt đầu xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (30/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm nay đến đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du, Quảng Ninh, TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Từ ngày 2/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó giảm dần.

Theo dự báo, Từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/6 và ngày 1/7

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng); riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

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Theo Duy Anh

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