Phụ tải điện quốc gia lập kỷ lục mới sau những ngày miền Bắc nóng "như đổ lửa"
Theo dự báo, tối 24/6, công suất hệ thống điện quốc gia có thể đạt khoảng 54.500MW. Riêng miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên gần 31.000MW trong khung giờ 21-23h và có khả năng thiết lập mức kỷ lục mới của năm nay.
- 22-06-2026Hàng hóa khác dùng càng nhiều càng rẻ, vì sao điện dùng nhiều lại đắt?
- 28-05-2026Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu điện dù nắng nóng kéo dài
Theo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào lúc 13h50 ngày 24/6, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.456MW, tăng gần 350MW so với mức kỷ lục được ghi nhận ngày 26/5. So với cùng kỳ năm 2025, phụ tải cực đại tăng 13,5%.
Tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.970MW (vào thời điểm 13h50), tương đương kỷ lục vận hành được xác lập trước đó vào ngày 27/5 và cao hơn 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Do phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận một số máy biến áp mang tải cao như các trạm 500kV Hiệp Hòa, Thường Tín; các trạm 220kV Thanh Nghị, Thanh Xuân, Bá Thiện. Tuy nhiên hệ thống vẫn vận hành an toàn, các thông số điện áp nằm trong giới hạn cho phép, thông tin trên báo Dân trí.
Theo tin tức trên Tiền phong, để bảo đảm vận hành an toàn, đơn vị điều độ tiếp tục huy động tối đa tất cả các nguồn điện khả dụng; khai thác hiệu quả các hồ thủy điện, đặc biệt là khu vực Tây Bắc; tăng huy động nguồn điện nhập khẩu; đồng thời phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành thực hiện thử nghiệm công suất cao trong các khung giờ cao điểm.
NSMO dự báo tối 24/6, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì trạng thái oi bức, nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực đồng bằng phổ biến 28-30 độ C. Trong khung giờ cao điểm từ 21-23h, công suất cực đại toàn hệ thống dự kiến đạt khoảng 54.500 MW.
Đáng chú ý, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc được dự báo có thể tăng lên gần 31.000 MW, vượt mức cao điểm buổi chiều và nhiều khả năng thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026
Ngày 25/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phụ tải điện miền Bắc vì vậy được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, NSMO khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện và tối ưu chi phí sử dụng điện.
Đời sống & Pháp luật