Geely EX2 và phép tính giá trị trong phân khúc xe điện đô thị dưới 500 triệu

Khi mặt bằng giá ngày càng thu hẹp, yếu tố quyết định không còn chỉ là giá bán, mà là mức độ hợp lý giữa chi phí bỏ ra và giá trị nhận lại.

Ra mắt cuối tháng 3/2026, Geely EX2 được phân phối với hai phiên bản Pro và Max, giá lần lượt 459 triệu và 499 triệu đồng. Mức giá này đưa EX2 vào nhóm thấp trong phân khúc xe điện đô thị tại Việt Nam, đồng thời đặt mẫu xe vào vùng cạnh tranh trực diện với nhiều đối thủ đã hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của EX2 không chỉ nằm ở giá bán, mà ở cách Geely phân bổ giá trị trên một mẫu xe dưới 500 triệu đồng.

Về vận hành, EX2 sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 150Nm và hệ dẫn động cầu sau. Trong nhóm xe điện đô thị phổ thông, dẫn động cầu trước thường phổ biến hơn do tối ưu chi phí và cấu trúc kỹ thuật đơn giản. Vì vậy, việc EX2 sử dụng dẫn động cầu sau là một khác biệt đáng chú ý. Cấu hình này giúp cải thiện độ cân bằng trọng lượng, đồng thời mang lại cảm giác lái chắc chắn hơn khi tăng tốc hoặc vào cua trong điều kiện đô thị.

Xe được trang bị pin LFP dung lượng 39,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 395 km theo chu trình NEDC. Công suất sạc nhanh DC 70 kW cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 21 phút. Đây không phải là con số dẫn đầu tuyệt đối trong phân khúc, nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và các chuyến di chuyển ngắn quanh thành phố. Việc sử dụng pin LFP cũng cho thấy hướng tiếp cận thực dụng: ưu tiên độ bền, tính ổn định và chi phí hợp lý, thay vì chỉ chạy theo mật độ năng lượng cao.

Không gian bên trong Geely EX2 tạo cảm giác rộng rãi hơn kích thước thực, nhờ cách tối ưu trục cơ sở, bố trí cabin thoáng, nhiều chỗ để đồ và màn hình trung tâm cỡ lớn.

Trong khoang nội thất, EX2 thể hiện rõ chiến lược "vượt tầm giá" ở những hạng mục người dùng dễ cảm nhận. Màn hình trung tâm 14,6 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch là cấu hình hiếm gặp ở một mẫu xe có giá khởi điểm dưới 460 triệu đồng. Bên cạnh đó, khoang hành lý trước dung tích 70 lít và khoang sau có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập ghế giúp mẫu xe dài 4.135 mm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình trẻ hoặc người dùng đô thị cần một chiếc xe nhỏ gọn nhưng linh hoạt.

Dù vậy, phép tính giá trị của EX2 cần được nhìn theo từng phiên bản. Khoảng chênh 40 triệu đồng giữa bản Pro và Max không nằm ở động cơ hay pin, bởi hai cấu hình này được giữ nguyên, mà tập trung chủ yếu vào nhóm công nghệ an toàn chủ động. Bản Max được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động và camera 540 độ, trong khi bản Pro dừng ở các hệ thống an toàn nền tảng. Điều này đồng nghĩa mức giá 459 triệu đồng giúp EX2 dễ tiếp cận hơn, nhưng người mua muốn trải nghiệm đầy đủ hơn về hỗ trợ lái và an toàn nên cân nhắc bản Max.

Với xe điện, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật. Hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và khả năng hỗ trợ trong quá trình sử dụng mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm dài hạn. Ở điểm này, EX2 được hưởng lợi từ hệ sinh thái phân phối của Geely Việt Nam và Tasco Auto. Geely hiện phát triển mạng lưới 56 đại lý trên toàn quốc, trong khi Tasco Auto sở hữu gần 160 showroom cho nhiều thương hiệu xe khác nhau. Quy mô này tạo nền tảng để triển khai dịch vụ, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng đồng bộ hơn so với mô hình phân phối đơn lẻ.

VETC vừa cập nhật chức năng VETC Trạm sạc, tích hợp sạc xe cho gần 200 trạm sạc trên toàn quốc, không cần mỗi trạm tải mỗi ứng dụng.

Riêng với hạ tầng sạc, Tasco Auto đang triển khai theo hai hướng. Thứ nhất là hợp tác lắp đặt hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom trên cả nước, hướng tới mở rộng theo tiến độ phát triển hệ thống. Thứ hai là tích hợp vào hệ sinh thái VETC thông qua ứng dụng VETC Trạm sạc, cho phép người dùng tìm trạm, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên cùng một nền tảng tại 200 trạm sạc trên toàn quốc. Cách tiếp cận này có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường sạc tại Việt Nam còn phân mảnh, người dùng thường phải sử dụng nhiều ứng dụng và tài khoản khác nhau.

Bên cạnh hạ tầng, chương trình hậu mãi "Trọn an tâm, Trọn gắn kết" cũng bổ sung thêm một lớp giá trị cho người mua EX2. Chương trình gồm 26 đặc quyền dành cho khách hàng Geely, trong đó có ưu đãi giá sạc, cứu hộ nâng cao 24/7, tích điểm thưởng và phân hạng thành viên từ thời điểm nhận xe. Thay vì chỉ tập trung vào khuyến mãi bán hàng, cách làm này cho thấy Geely và Tasco Auto đang đặt trọng tâm vào vòng đời sử dụng xe, nơi trải nghiệm sau bán hàng ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe điện.

Đặt trong tương quan toàn phân khúc, EX2 không chọn cách cạnh tranh bằng một thông số đơn lẻ. Mẫu xe này theo đuổi chiến lược cân bằng giữa giá bán, cấu hình vận hành, trang bị nội thất và hệ sinh thái hỗ trợ phía sau. Dẫn động cầu sau, màn hình lớn, không gian chứa đồ linh hoạt và mạng lưới dịch vụ đang mở rộng là những yếu tố giúp EX2 tạo khác biệt trong nhóm xe điện đô thị dưới 500 triệu đồng.

Rào cản còn lại nằm ở tâm lý thị trường. Với nhiều người mua Việt Nam, xe điện phổ thông, đặc biệt là xe đến từ thương hiệu Trung Quốc, vẫn cần thêm thời gian để chứng minh độ bền, chi phí sử dụng và giá trị bán lại. Đây không phải thách thức riêng của EX2, mà là bài toán chung của các mẫu xe điện mới tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Geely EX2 vì vậy phản ánh một xu hướng mới của phân khúc xe điện đô thị: cạnh tranh không còn dừng ở việc ai rẻ hơn hay đi xa hơn trên giấy, mà chuyển sang bài toán ai tạo được giá trị sử dụng thực tế tốt hơn trong suốt vòng đời sở hữu xe.