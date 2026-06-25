Phát hiện 93 giàn thép khổng lồ nặng 22.000 tấn treo lơ lửng giữa hẻm núi sâu, dự án hơn 7.300 tỷ đồng lập kỷ lục mới

Với chiều cao 625 m so với mặt sông, lượng thép sử dụng tương đương ba tháp Eiffel và tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (7.300 tỷ đồng), cầu Đại Long Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge) tại tỉnh Quý Châu đang được xem là một trong những công trình hạ tầng ấn tượng nhất của Trung Quốc hiện nay.

Dù đã được đưa vào khai thác từ tháng 9/2025, cây cầu này vẫn liên tục được nhắc đến trong các báo cáo quốc tế nhờ kỷ lục là cây cầu có mặt cầu cao nhất thế giới.

Nằm bắc qua hẻm núi Hoa Giang ở tỉnh Quý Châu, cầu Đại Long Giang có chiều cao 625 m tính từ mặt cầu xuống sông Bắc Bàn (Beipan River), vượt xa kỷ lục trước đó của cầu Bắc Bàn Giang với độ cao 565 m.

Không chỉ nổi bật về chiều cao, công trình còn sở hữu quy mô thuộc hàng lớn nhất Trung Quốc. Cầu có tổng chiều dài gần 2,9 km, trong đó nhịp chính dài 1.420 m, được xây dựng tại khu vực địa hình núi đá hiểm trở ở phía tây nam nước này.

Theo truyền thông Trung Quốc, kết cấu chính của cây cầu được lắp ghép từ 93 đoạn giàn thép với tổng khối lượng khoảng 22.000 tấn, tương đương lượng thép sử dụng để xây dựng ba tháp Eiffel.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của dự án là thời điểm lắp đặt đoạn thép cuối cùng nặng khoảng 215 tấn để hoàn thiện phần giữa cầu. Đây được xem là công đoạn phức tạp nhất trong quá trình thi công.

Tân Hoa Xã dẫn lời kỹ sư trưởng Wu Chaoming cho biết dự án đã sử dụng hệ thống cáp nâng dành cho cầu nhịp lớn lớn nhất thế giới. Hệ thống này tích hợp vận chuyển, nâng hạ và giám sát thông minh nhằm xử lý các cấu kiện có trọng lượng lớn trong điều kiện địa hình đặc biệt phức tạp.

Theo giới chuyên môn, thách thức lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Hẻm núi Hoa Giang có địa hình đá vôi hiểm trở, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, cùng các luồng gió mạnh thường xuyên xuất hiện trong thung lũng. Điều này khiến các công việc thi công trên cao trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của cây cầu không chỉ nằm ở những kỷ lục kỹ thuật.

Trước đây, việc di chuyển qua khu vực này phải đi theo các tuyến đường đèo quanh co, mất khoảng hai giờ đồng hồ. Sau khi cây cầu đi vào hoạt động, thời gian vượt hẻm núi được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng hai phút.

Sự thay đổi này giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các địa phương trong khu vực, đồng thời hỗ trợ hành lang cao tốc nối Liuzhi và Anlong - một tuyến giao thông quan trọng đối với hoạt động vận tải và logistics ở tây nam Trung Quốc.

Các chuyên gia cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho chiến lược đầu tư hạ tầng quy mô lớn mà Trung Quốc đang theo đuổi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại những khu vực địa hình phức tạp.

Tháng 3/2026, tạp chí TIME tiếp tục nhắc đến cầu Đại Long Giang như cây cầu có mặt cầu cao nhất hành tinh, cho thấy công trình vẫn được xem là một trong những thành tựu kỹ thuật nổi bật nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Việc hoàn thành cầu Đại Long Giang cũng góp phần củng cố vị thế của tỉnh Quý Châu như một trong những trung tâm xây dựng cầu lớn nhất thế giới. Địa phương này hiện sở hữu nhiều cây cầu nằm trong danh sách cao nhất hành tinh và tiếp tục là nơi Trung Quốc thử nghiệm những công nghệ xây dựng hạ tầng hiện đại nhất.