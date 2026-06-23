Phát hiện 1 ngành học hot hơn cả bác sĩ, luật sư ở Hàn Quốc - từ điểm B+ lên thẳng A+, có liên quan đến Samsung, SK Hynix

Các công ty mai mối Hàn Quốc cho biết những người làm việc tại các công ty này hiện được xếp hạng ngang hàng với bác sĩ, luật sư và những người thuộc các ngành nghề truyền thống ưu tú khác, khi các khoản tiền thưởng khổng lồ gắn liền với sự bùng nổ AI toàn cầu tạo ra một tầng lớp nhân viên giàu có mới.

Trong khi đó, các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp cho biết người tìm việc ngày càng nhắm đến các vị trí tại Samsung và SK Hynix, bao gồm cả học sinh trung học, trong khi một số trường luyện thi đã bắt đầu các khóa học giúp người nộp đơn chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn xin việc tại các gã khổng lồ sản xuất chip này.

"Nếu trước đây nhân viên của SK Hynix và Samsung Electronics được xếp vào nhóm ứng viên hạng B+ hoặc A-, thì ngày nay họ gần với hạng A+ hơn," ông Son Dong-gyu, giám đốc điều hành của công ty mai mối Bien Aller, cho biết.

"Theo truyền thống, các ứng viên hạng A+ thường bao gồm bác sĩ, luật sư, các chuyên gia có mức lương cao khác hoặc những người đến từ các gia đình cực kỳ giàu có," ông Son nói thêm.

Nhân viên của Samsung và SK Hynix đang được hưởng những khoản tiền thưởng hậu hĩnh khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm chip nhớ của hai công ty này, đẩy giá cổ phiếu và lợi nhuận lên mức cao kỷ lục. Hôm thứ Hai, SK Hynix đã vượt qua Samsung để trở thành công ty có giá trị nhất Hàn Quốc theo giá trị thị trường.

SK Hynix đã điều chỉnh cơ cấu tiền thưởng của mình vào năm ngoái và tháng trước trong khi Samsung đã đạt được thỏa thuận trả lương với công đoàn của mình, bao gồm tiền thưởng hiệu suất khoảng 416.000 đô la cho một số nhân viên sản xuất chip. Theo số liệu của chính phủ, người lao động Hàn Quốc kiếm được trung bình khoảng 45 triệu won (29.758 đô la) mỗi năm vào năm 2024.

"Mọi người vẫn thích những nghề truyền thống như bác sĩ, luật sư và nha sĩ," chuyên viên tư vấn mai mối Lee Sung-mi của công ty SUNOO cho biết. "Nhưng gần đây, khi chúng tôi giới thiệu ai đó làm việc tại SK Hynix, phản ứng thường là 'Ồ, những người như vậy cũng ở đây sao?'"

Sự bùng nổ của ngành chip cũng đang định hình lại con đường học vấn ở Hàn Quốc, nơi các ngành nghề y tế và luật pháp từ lâu đã là sự lựa chọn hàng đầu.

Một số học sinh thậm chí còn tìm đến các trường dạy nghề, vì một số công việc tại các nhà máy bán dẫn chỉ cần bằng tốt nghiệp trung học.

"Nhiều bạn bè của tôi ghen tị với tôi," Jung Sung-chan, 19 tuổi, học sinh trường Trung học Pyeongtaek Meister, người nhận được lời mời làm việc từ Samsung Electronics với vị trí kỹ sư nhà máy sản xuất chip, cho biết.

"Thành thật mà nói, ngay cả khi bạn học đại học trước, việc tìm việc làm hiện nay rất khó. Vì vậy, tôi nghĩ đó có thể là một trong những lý do tại sao nơi này ngày càng trở nên phổ biến hơn gần đây," anh nói.

Các cố vấn hướng nghiệp, giáo sư đại học và sinh viên cũng cho biết họ đang cảm nhận được sự thay đổi trong các trường đại học. Mặc dù Samsung và SK Hynix từ lâu đã được coi là những tập đoàn gia đình danh tiếng ở Hàn Quốc, nhưng sức hút của họ vẫn thua xa so với nghề bác sĩ hay luật sư.

"Sự cạnh tranh (để vào làm việc tại Samsung và SK Hynix) đã trở nên gay gắt," Park Jun-young, một cựu nhân viên của Samsung Electronics hiện đang làm tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên đại học, cho biết. "Nó gần như bắt đầu giống với cuộc đua vào đại học vậy."

Sự quan tâm ngày càng tăng từ sinh viên đối với chương trình kỹ sư bán dẫn mà Đại học Hàn Quốc lần đầu tiên hợp tác với SK Hynix ra mắt vào năm 2021 đã đẩy điểm số tuyển sinh của chương trình lên mức cao kỷ lục trong năm học này, theo dữ liệu được phân tích bởi Jongro Academy. Koo Bon-ho, hiện đang học năm nhất ngành kỹ thuật chip, cho biết công việc kỹ sư chip có vẻ là một lựa chọn an toàn lâu dài. "So với bạn bè, tôi cảm thấy khá an tâm về triển vọng việc làm."

Giáo sư Lee Hyung-min thuộc Khoa Kỹ thuật Bán dẫn của Đại học Hàn Quốc cho biết ngành công nghiệp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận tương xứng với tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế Hàn Quốc, vốn phụ thuộc vào chip cho hơn 40% xuất khẩu.



