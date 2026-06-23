Áp đảo Honda SH, mẫu xe tay ga Dayang VRF150 2026 có giá rẻ không tưởng

Phân khúc xe tay ga phổ thông tại thị trường châu Á vừa đón nhận một cơn địa chấn thực sự khi hãng xe Dayang Motorcycle chính thức trình làng mẫu xe VRF150 đời 2026. Không lựa chọn con đường truyền thông rầm rộ hay những chiến dịch quảng cáo hoa mỹ, thương hiệu này tập trung thẳng vào việc tối ưu hóa giá trị cốt lõi của sản phẩm. đó là sự kết hợp giữa một khối động cơ mạnh mẽ, hệ thống an toàn tối tân và một mức giá khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.

Sự xuất hiện của VRF150 không chỉ khuấy động thị trường nội địa Trung Quốc mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng tại các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam.

Ngay từ khi công bố, Dayang VRF150 2026 đã lập tức gây chú ý bằng chiến lược định giá vô cùng sòng phẳng và minh bạch. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này có giá bán là 11.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 45 triệu đồng tiền Việt.

Đối với những ai mong muốn sở hữu đầy đủ các công nghệ thông minh đỉnh cao, phiên bản Pro sẽ là câu trả lời với mức giá 12.580 nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đồng. Mức chênh lệch khoảng 4 triệu đồng giữa hai phiên bản được nhà sản xuất giải trình rõ ràng bằng các nâng cấp về tiện nghi, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên ngân sách và nhu cầu thực tế của bản thân.

Thương hiệu Dayang Motorcycle chính thức ra mắt mẫu xe tay ga retro VRF150 đời 2026 tại Trung Quốc với giá bán từ 45 đến 49 triệu đồng.

Về mặt thị giác, Dayang VRF150 2026 dễ dàng chinh phục những khách hàng yêu thích nét đẹp hoài cổ nhờ ngôn ngữ thiết kế retro đặc trưng. Xe mang trên mình những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp cùng cụm đèn pha tròn cổ điển gợi nhớ đến các dòng xe ga lừng danh của châu Âu.

Tuy nhiên, trái ngược với diện mạo mang đậm dấu ấn thời gian ấy lại là một nền tảng cơ khí và công nghệ vô cùng hiện đại, đủ sức thách thức những tiêu chuẩn khắt khe nhất của phân khúc 150cc hiện nay.

Trái tim của VRF150 là khối động cơ bốn van, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch. động cơ này sản sinh công suất tối đa lên tới 16,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,6 Nm, đưa tân binh này lọt vào nhóm những mẫu xe có hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc xe ga phổ thông.

Điểm cộng lớn nằm ở hệ thống làm mát bằng nước, giúp xe giải quyết triệt để bài toán giảm hiệu suất do quá nhiệt khi phải di chuyển liên tục trên các cung đường dài hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, duy trì trạng thái ổn định tối đa cho người lái.

Hệ thống an toàn vô cùng vượt trội với phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS là trang bị tiêu chuẩn. Hàm lượng công nghệ cao với màn hình TFT 5 inch trên bản Tiêu chuẩn, cùng hệ thống T-BOX+APP, cập nhật OTA và cảm biến áp suất lốp trên bản Pro.

Bước đột phá lớn nhất giúp Dayang VRF150 2026 tạo nên ưu thế tuyệt đối trước các dòng xe đối thủ chính là danh sách trang bị an toàn. Nhà sản xuất đã hào phóng đưa hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, tích hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS thành những trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản thấp nhất.

Đây là những công nghệ bảo vệ an toàn tối cao mà thông thường người dùng chỉ có thể tìm thấy trên các dòng xe tay ga cao cấp cao hơn.

Sự phân cấp giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro được thể hiện rõ nét ở khía cạnh công nghệ thông minh và trải nghiệm tiện ích. ở phiên bản tiêu chuẩn, người dùng đã được sở hữu một màn hình kỹ thuật số TFT kích thước 5 inch có khả năng hiển thị bản đồ dẫn đường sắc nét và đáp ứng tốt các nhu cầu tương tác cơ bản.

Tiến lên phiên bản Pro, trải nghiệm kỹ thuật số được nâng tầm mạnh mẽ nhờ hệ thống kết nối xe thông minh T-BOX+APP. Hệ thống này hỗ trợ người dùng cập nhật phần mềm từ xa qua OTA, định vị vị trí xe chính xác và thiết lập hàng rào điện tử nhằm tối ưu hóa khả năng bảo mật.

Mẫu xe nổi bật với động cơ 150cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất 16,2 mã lực, giải quyết hiệu quả tình trạng quá nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản Pro còn mang đến những tiện nghi xa xỉ vốn hiếm khi xuất hiện trên các mẫu xe tầm trung dưới 50 triệu đồng.

Có thể kể đến hệ thống giám sát áp suất lốp giúp kiểm soát tình trạng bánh xe liên tục, sưởi ấm tay lái thông minh với 3 cấp độ tùy chỉnh cực kỳ hữu ích khi thời tiết chuyển lạnh, cùng hàng loạt phương thức mở khóa không dây hiện đại thông qua kết nối NFC, Bluetooth, ứng dụng di động hoặc mã khóa kỹ thuật số.

Gói trang bị hiện đại và mức giá rẻ khiến VRF150 trở thành đối thủ nặng ký, áp đảo nhiều mẫu xe nổi tiếng như Honda SH Mode hay Air Blade.

Nhìn nhận từ góc độ thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của Dayang VRF150 2026 thực sự mang đến một góc nhìn mới đầy thú vị và đặt ra áp lực không nhỏ cho các dòng xe đang thống trị hiện nay. Mức giá dao động từ 45 đến 49 triệu đồng của VRF150 chỉ tương đương, thậm chí rẻ hơn các dòng xe ga phân khối nhỏ hơn tại Việt Nam như Honda Air Blade hay SH Mode, nhưng lại sở hữu cấu hình động cơ và công nghệ an toàn ngang ngửa với dòng xe cao cấp Honda SH.

Nếu mẫu xe tay ga retro này được đưa về thị trường Việt Nam trong tương lai thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, đây chắc chắn sẽ là một bài toán cạnh tranh đầy sòng phẳng và mang lại quyền lợi tối ưu cho những người tiêu dùng đam mê xe ga hoài cổ.