Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Vua xe máy xăng' Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10

| | Thị trường

Trên fanpage chính thức, Honda Việt Nam tiếp tục lên tiếng về khả năng tương thích với xăng E10 của toàn bộ xe đang bán tại Việt Nam.

'Vua xe máy xăng' Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10 - Ảnh 1.

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức bán rộng rãi trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng.

Trong 15 ngày đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 - 539 triệu lít xăng sinh học (gồm E5 và E10). Riêng xăng E10 đạt khoảng 485 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng tiêu thụ, trung bình tiêu thụ khoảng 33,3 triệu lít/ngày. Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10.

Tuy vậy, những băn khoăn về tính tương thích của các phương tiện với loại nhiên liệu này vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam lên tiếng cho biết toàn bộ các mẫu ô tô và xe máy do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam đều tương thích với xăng sinh học E10, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và đạt hiệu suất tối ưu khi sử dụng loại nhiên liệu này, Honda khuyến nghị khách hàng lựa chọn nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các cửa hàng xăng dầu uy tín, đồng thời duy trì hệ thống nhiên liệu theo đúng thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, người dùng nên thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của hãng tại hệ thống Nhà Phân phối Ô tô Honda và các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Đối với những phương tiện đã được thay đổi hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, Honda Việt Nam khuyến cáo chủ xe đưa xe đến các đại lý và HEAD để được kiểm tra, đánh giá và tư vấn phương án sử dụng phù hợp.

'Vua xe máy xăng' Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10 - Ảnh 2.

Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10 sau 3 tuần mở bán. Ảnh chụp màn hình

Tại thị trường Việt Nam, Honda nhiều năm duy trì ngôi đầu về doanh số, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Motorcycles Data.

Trong năm tài chính 2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), Honda tiêu thụ gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với năm trước, qua đó nắm giữ khoảng 85% thị phần trong nhóm các doanh nghiệp thuộc VAMM.

Về sản xuất, Honda Việt Nam xuất xưởng gần 2,5 triệu xe máy trong cùng kỳ, chiếm khoảng 75,4% tổng sản lượng của các thành viên VAMM. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu xe nguyên chiếc cùng linh kiện, phụ tùng mang về kim ngạch khoảng 542 triệu USD.

Ở lĩnh vực ô tô, doanh số của Honda đạt 28.238 xe trong năm tài chính 2026, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 9.303 xe, trong đó mẫu CR-V là sản phẩm chủ lực khi đóng góp xấp xỉ một phần ba tổng lượng xe tiêu thụ.

Giá xăng E10 còn tiếp tục giảm không?

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá iPhone 17 Pro Max chạm đáy mới

Giá iPhone 17 Pro Max chạm đáy mới Nổi bật

Việt Nam có một lĩnh vực đang thu hút hàng chục tỷ USD từ túi các ‘ông lớn’, các siêu dự án trải dài từ Bắc vào Nam

Việt Nam có một lĩnh vực đang thu hút hàng chục tỷ USD từ túi các ‘ông lớn’, các siêu dự án trải dài từ Bắc vào Nam Nổi bật

Loạt SUV mới cập bến Việt Nam

Loạt SUV mới cập bến Việt Nam

17:03 , 22/06/2026
Giá Kia Carnival chạm 'đáy' ở đại lý: Giảm tới 150 triệu đồng, bản 'full option' rẻ ngang bản thấp

Giá Kia Carnival chạm 'đáy' ở đại lý: Giảm tới 150 triệu đồng, bản 'full option' rẻ ngang bản thấp

16:35 , 22/06/2026
Iraq báo tin vui đến cả thế giới

Iraq báo tin vui đến cả thế giới

16:00 , 22/06/2026
Phát hiện một siêu tàu di chuyển quanh khu vực Thái Bình Dương, khoan xuống độ sâu gần 6.000 mét, thu về 350 tấn trầm tích mỗi ngày

Phát hiện một siêu tàu di chuyển quanh khu vực Thái Bình Dương, khoan xuống độ sâu gần 6.000 mét, thu về 350 tấn trầm tích mỗi ngày

14:34 , 22/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên