'Vua xe máy xăng' Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức bán rộng rãi trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng.

Trong 15 ngày đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 - 539 triệu lít xăng sinh học (gồm E5 và E10). Riêng xăng E10 đạt khoảng 485 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng tiêu thụ, trung bình tiêu thụ khoảng 33,3 triệu lít/ngày. Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10.

Tuy vậy, những băn khoăn về tính tương thích của các phương tiện với loại nhiên liệu này vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam lên tiếng cho biết toàn bộ các mẫu ô tô và xe máy do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam đều tương thích với xăng sinh học E10, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và đạt hiệu suất tối ưu khi sử dụng loại nhiên liệu này, Honda khuyến nghị khách hàng lựa chọn nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các cửa hàng xăng dầu uy tín, đồng thời duy trì hệ thống nhiên liệu theo đúng thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, người dùng nên thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của hãng tại hệ thống Nhà Phân phối Ô tô Honda và các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Đối với những phương tiện đã được thay đổi hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, Honda Việt Nam khuyến cáo chủ xe đưa xe đến các đại lý và HEAD để được kiểm tra, đánh giá và tư vấn phương án sử dụng phù hợp.

Honda tiếp tục lên tiếng về xăng E10 sau 3 tuần mở bán. Ảnh chụp màn hình

Tại thị trường Việt Nam, Honda nhiều năm duy trì ngôi đầu về doanh số, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Motorcycles Data.

Trong năm tài chính 2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), Honda tiêu thụ gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với năm trước, qua đó nắm giữ khoảng 85% thị phần trong nhóm các doanh nghiệp thuộc VAMM.

Về sản xuất, Honda Việt Nam xuất xưởng gần 2,5 triệu xe máy trong cùng kỳ, chiếm khoảng 75,4% tổng sản lượng của các thành viên VAMM. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu xe nguyên chiếc cùng linh kiện, phụ tùng mang về kim ngạch khoảng 542 triệu USD.

Ở lĩnh vực ô tô, doanh số của Honda đạt 28.238 xe trong năm tài chính 2026, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 9.303 xe, trong đó mẫu CR-V là sản phẩm chủ lực khi đóng góp xấp xỉ một phần ba tổng lượng xe tiêu thụ.