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Giá Kia Carnival chạm 'đáy' ở đại lý: Giảm tới 150 triệu đồng, bản 'full option' rẻ ngang bản thấp

| | Thị trường

Mức giảm 150 triệu đồng giúp Kia Carnival Signature 7S lần đầu tiên sau nhiều tháng được đưa về vùng giá 1,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Một đại lý Kia tại TP.HCM đang giảm tới 150 triệu đồng cho những chiếc Carnival VIN 2025 còn tồn kho. Sau ưu đãi, phiên bản Signature 7S được chào bán với giá thực tế khoảng 1,419 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, đây là chương trình dọn kho dành cho những chiếc Carnival sản xuất năm 2025 cuối cùng còn lại tại đại lý. Tư vấn bán hàng cho biết số lượng xe không nhiều và hiện chỉ còn phiên bản Signature 7S được áp dụng mức giảm sâu nhất.

Kia Carnival VIN 2025 được đại lý giảm giá mạnh. Ảnh: Đại lý

Với mức ưu đãi 150 triệu đồng, giá bán thực tế của Carnival Signature 7S được kéo xuống còn khoảng 1,419 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều hãng xe đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu giữa năm, đây là một trong những mức giảm đáng chú ý nhất dành cho mẫu MPV cỡ lớn này.

Kia Carnival hiện là một trong những mẫu MPV cỡ lớn có doanh số nổi bật tại Việt Nam nhờ lợi thế không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại cùng danh sách trang bị phong phú.

Phiên bản Signature 7S hiện còn giá khoảng 1,419 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Carnival Signature 7S là phiên bản sử dụng động cơ diesel Smartstream 2.2L, sản sinh 199 mã lực và 440 Nm mô-men xoắn. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 5.155 x 2.010 x 1.775 mm, trục cơ sở 3.090 mm, mang đến không gian rộng rãi cho 7 hành khách cùng khoang chứa đồ dung tích tối đa 2.460 lít.

Về ngoại thất, phiên bản này sở hữu đèn pha LED Projector tự động, đèn định vị ban ngày LED, cửa trượt điện hai bên, cốp đóng/mở điện, cửa sổ trời đôi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch đi kèm lốp 235/55 R19.

Cụm đèn LED trước tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Ảnh: Đại lý

Bên trong khoang lái, xe được trang bị ghế da với cấu hình 7 chỗ ngồi. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có chức năng nhớ vị trí, sưởi và làm mát. Điểm nhấn nằm ở hàng ghế thứ hai dạng thương gia chỉnh điện tích hợp đỡ chân, đồng thời có chức năng sưởi và làm mát.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý còn có cụm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm và rèm che nắng cho hàng ghế sau.

Cabin rộng rãi nhờ trục cơ sở lên tới 3.090 mm. Ảnh: Đại lý

Trang bị an toàn trên Carnival Signature 7S gồm 8 túi khí, camera 360 độ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ bám làn (LFA), cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA 2.0, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA), hỗ trợ ra khỏi xe an toàn (SEA), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW) và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA).

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Kia, Kia Carnival

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