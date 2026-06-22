Giá bạc sáng ngày 22/6: bật tăng gần 3 triệu đồng/thỏi

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống mức 65 USD/ounce, hồi phục 1,62% so với phiên lao dốc cuối tuần trước. Giá dầu giảm giúp mối lo ngại về lạm phát hạ nhiệt sau những căng thẳng leo thang trong ngày đầu tiên của cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự mới nếu Hezbollah tiếp tục tấn công Israel và cảnh báo Tehran không được đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa. Đồng thời, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ đàm phán để đáp trả những phát biểu của Trump, mặc dù các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là tín hiệu mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tuần trước. Điều này đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm nay.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, song 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường gây bất lợi cho tài sản không sinh lời. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao cũng hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã khởi đầu phiên này trong sắc xanh, nối tiếp đà tăng mạnh trước đó sau cuộc họp chính sách của Fed.