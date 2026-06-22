Đồng phục Zumi mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào thương hiệu và văn hóa nội bộ, nhu cầu về đồng phục doanh nghiệp chuyên nghiệp đang gia tăng đáng kể. Đón đầu xu hướng này, Đồng phục Zumi tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu tiến độ giao hàng và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.

Thị trường đồng phục doanh nghiệp đang thay đổi

Trong nhiều năm qua, đồng phục doanh nghiệp thường được xem là một khoản chi phí vận hành bắt buộc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp đã khiến vai trò của đồng phục được nhìn nhận theo một góc độ hoàn toàn khác.

Không chỉ đơn thuần là trang phục làm việc, đồng phục ngày nay được xem là một phần của hệ thống nhận diện thương hiệu, góp phần truyền tải văn hóa doanh nghiệp và tạo dựng sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và đối tác.

Đặc biệt tại các ngành bán lẻ, F&B, giáo dục, ngân hàng, logistics hay dịch vụ khách hàng, hình ảnh nhân viên đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Lưu Ngọc Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vân, xu hướng này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư bài bản vào đồng phục doanh nghiệp trong những năm gần đây.

"Khách hàng hiện nay không còn chỉ quan tâm đến giá thành. Họ mong muốn đồng phục có khả năng thể hiện bản sắc thương hiệu, tạo sự khác biệt và góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường."

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước

Thành lập từ năm 2014, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vân - đơn vị sở hữu thương hiệu Đồng phục Zumi - từng bước xây dựng năng lực sản xuất và phát triển thương hiệu thông qua việc tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Sau hơn 12 năm hoạt động, Đồng phục Zumi đã phục vụ hàng ngàn khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống chuỗi bán lẻ, đơn vị dịch vụ cho đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Lưu Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vân, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam kéo theo yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, sự đồng bộ hình ảnh và tiêu chuẩn chất lượng trong đồng phục doanh nghiệp.

Đây cũng là động lực để Đồng phục Zumi liên tục hoàn thiện năng lực sản xuất, nâng cao quy trình kiểm soát chất lượng và phát triển các giải pháp đồng phục phù hợp với tiêu chuẩn vận hành của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Không chỉ cung cấp các dòng sản phẩm đồng phục công sở, đồng phục sự kiện, đồng phục nhà hàng - khách sạn hay đồng phục bảo hộ lao động, Đồng phục Zumi còn đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua tư vấn thiết kế, lựa chọn chất liệu và phát triển các giải pháp nhận diện phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.

Hệ thống sản xuất của Đồng phục Zumi được đầu tư trên quy mô gần 1.000m² nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp

Với định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đồng phục, Đồng phục Zumi hướng tới việc mang đến các giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng tầm hình ảnh thương hiệu, gia tăng tính chuyên nghiệp và xây dựng bản sắc riêng trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao

Mở rộng quy mô gần 1.000m² để nâng cao năng lực sản xuất

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, doanh nghiệp đã triển khai kế hoạch mở rộng quy mô nhà xưởng lên gần 1.000m².

Việc đầu tư này không chỉ giúp tăng công suất sản xuất mà còn hướng tới mục tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu thời gian giao hàng.

Hiện nay, hệ thống sản xuất của Zumi đạt công suất trung bình khoảng 100.000 sản phẩm mỗi tháng.

Mỗi tháng doanh nghiệp tiếp nhận khoảng 500 đơn hàng từ khách hàng trên toàn quốc và hoàn thiện hơn 300 đơn hàng.

Đội ngũ nhân sự của Đồng phục Zumi tham gia các công đoạn sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm

Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì khả năng đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cuối năm hoặc mùa tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tạo việc làm ổn định cho người lao động

Song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, Đồng phục Zumi hiện đang tạo việc làm ổn định cho hàng trăm người lao động.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược phát triển trong giai đoạn tới không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu mà còn hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm cơ hội việc làm trong ngành may mặc.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất đối mặt với áp lực cạnh tranh về chi phí và nhân sự, việc duy trì hoạt động sản xuất ổn định và liên tục đầu tư mở rộng được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường lao động.

Không chỉ bán đồng phục mà cung cấp giải pháp thương hiệu

Một trong những định hướng khác biệt của Zumi là chuyển dịch từ mô hình cung cấp sản phẩm sang mô hình cung cấp giải pháp.

Theo ông Lưu Ngọc Điệp, doanh nghiệp hiện đại cần nhiều hơn một bộ đồng phục đẹp.

Điều họ cần là một giải pháp giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán từ nhân sự, môi trường làm việc cho đến trải nghiệm khách hàng.

Vì vậy, bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp tập trung phát triển năng lực tư vấn nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và thiết kế phù hợp với định vị thương hiệu.

Bộ sưu tập đồng phục mới của Đồng phục Zumi được phát triển hướng đến đa dạng ngành nghề và mô hình doanh nghiệp

Cách tiếp cận này giúp đồng phục trở thành một công cụ truyền thông thương hiệu hiệu quả thay vì chỉ là trang phục sử dụng hằng ngày.

Hướng tới vị thế dẫn đầu thị trường

Theo chiến lược phát triển dài hạn, Đồng phục Zumi đặt mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đồng phục doanh nghiệp tại Việt Nam.

Doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ sinh thái giải pháp toàn diện, giúp các tổ chức nâng cao hình ảnh thương hiệu thông qua đồng phục chuyên nghiệp, chất lượng và đồng nhất.

Đội ngũ nhân sự Đồng phục Zumi tại xưởng sản xuất

"Chúng tôi tin rằng đồng phục không chỉ là sản phẩm may mặc mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do Zumi liên tục đầu tư vào năng lực sản xuất, đội ngũ nhân sự và chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp toàn diện hơn cho khách hàng", ông Lưu Ngọc Điệp chia sẻ.

Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vân

Thương hiệu: Đồng phục Zumi

Người đại diện: Lưu Ngọc Điệp

Website: https://zumiuniform.vn/