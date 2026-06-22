Sau Ấn Độ, Nga bất ngờ tìm được cứu tinh ngay tại Đông Nam Á, đang phụ thuộc 98% dầu từ Trung Đông

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Theo Oilprice, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này đang tìm cách thiết lập một thỏa thuận mua dầu dài hạn với Nga, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên an ninh năng lượng toàn cầu.

Phát biểu được truyền thông Philippines dẫn lại cho thấy Manila muốn chính thức hóa hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga trên cơ sở lâu dài hơn, sau khi đã chuyển sang mua dầu giao ngay từ nước này nhằm bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Philippines được đánh giá là một trong những nền kinh tế châu Á chịu tác động đáng kể từ cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu hiện nay do xung đột tại Trung Đông gây ra. Việc phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu khiến quốc gia này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các biến động tại khu vực, nhất là khi phần lớn nguồn cung phải đi qua Eo biển Hormuz.

Theo Tổng thống Marcos, việc xây dựng một cơ chế hợp tác ổn định với Nga sẽ giúp Philippines có thêm một nguồn cung sản phẩm dầu mỏ đáng tin cậy, qua đó giảm sự phụ thuộc quá mức vào các tuyến cung ứng truyền thống.

"Hiện tại chúng ta đang bắt đầu thiết lập hệ thống đó và tôi nghĩ rằng việc có thêm một nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm dầu mỏ sẽ rất tốt cho Philippines", ông Marcos cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh hiện chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết, song hai bên đã có sự hiểu biết chung về việc tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác năng lượng đã được khởi động nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay.

Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khoảng 98% lượng dầu nhập khẩu của Philippines đến từ khu vực này. Mức độ phụ thuộc cao đã buộc Manila phải đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp ngoài khu vực.

Theo Tổng thống Marcos, ngay cả khi chiến sự tại Trung Đông chấm dứt, Philippines vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm các "đối tác phi truyền thống" trong lĩnh vực cung cấp dầu mỏ. Ông cho rằng nước này hiện có nhiều lựa chọn về nguồn cung năng lượng hơn so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột.

Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào tháng 3 năm nay. Đến tháng 4, nước này tiếp nhận lô dầu thô ESPO Blend đầu tiên từ Nga sau sáu năm gián đoạn, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào một khu vực cung ứng duy nhất.