Năm 2026, cầm 500 - 600 triệu đồng mua được xe gầm cao nào?

Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ô tô từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các tân binh Trung Quốc mới gia nhập thị trường đã khơi mào cho một cuộc đua tối ưu hóa giá bán và nâng cao hàm lượng công nghệ trên các mẫu xe gầm cao. Điều này mở ra cơ hội lớn cho những người mua xe sở hữu khoảng tài chính trong tầm từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Với số tiền này, khách hàng không còn bị bó hẹp trong phân khúc xe sedan truyền thống mà hoàn toàn có thể tiếp cận nhiều mẫu xe gầm cao hiện đại, trải dài từ các phiên bản tiêu chuẩn cho đến các bản cao cấp tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của mỗi cá nhân và gia đình.

Kia Seltos: Từ 579 triệu đồng

Kia Seltos là mẫu xe được định vị nằm trong phân khúc xe gầm cao cỡ B. Thiết kế ngoại thất của xe được nhận diện qua lưới tản nhiệt tạo hình mũi hổ. Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng cụm đèn LED, kết hợp cùng với bộ mâm xe hợp kim có kích thước 17 inch. Những chi tiết này tạo thành tổng thể ngoại hình chung của phương tiện.

Ở bên trong khoang lái, nhà sản xuất trang bị một màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch. Màn hình này có tính năng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép người lái đồng bộ hóa các ứng dụng từ điện thoại thông minh lên hệ thống của xe.

Bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp theo cấu trúc gọn gàng, đi kèm với hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da.

Về thông số kỹ thuật, xe sử dụng dung tích động cơ 1.5L. Các phiên bản AT, Luxury và Premium dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Khối động cơ này cung cấp công suất 113 mã lực tại dải vòng tua 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Riêng phiên bản Turbo GT Line được trang bị động cơ 1.5L tăng áp, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Động cơ tăng áp tạo ra công suất 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và lực kéo tối đa 253 Nm trong khoảng vòng tua từ 1.500 đến 3.500 vòng/phút.

Mitsubishi Xforce: Từ 605 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là mẫu xe được phân loại vào nhóm phân khúc B-SUV. Với ngân sách khoảng 600 triệu đồng, người mua có thể lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn mang tên Xforce GLX, có mức giá niêm yết do nhà sản xuất công bố là 605 triệu đồng.

Điểm chú ý về mặt kỹ thuật của mẫu xe này là thông số khoảng sáng gầm xe. Mitsubishi Xforce sở hữu khoảng sáng gầm đạt mức 222 mm. Mức thông số này nằm trong nhóm cao khi so sánh với các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ đang phân phối trên thị trường.

Việc có khoảng sáng gầm lớn giúp khung gầm xe cách xa mặt đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển qua các đoạn đường xấu, khu vực có địa hình gập ghềnh hoặc các tuyến phố ngập nước.

Xe sử dụng khối động cơ xăng dung tích 1.5L MIVEC. Khối động cơ này cung cấp sức kéo cần thiết cho các điều kiện vận hành cơ bản trên đường phố đông đúc cũng như trên đường trường, đồng thời hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Hyundai Creta: Từ 599 triệu đồng

Hyundai Creta phiên bản Tiêu chuẩn có mức giá niêm yết khởi điểm từ 599 triệu đồng. Mẫu xe này cũng được định vị ở phân khúc B-SUV tương tự như Mitsubishi Xforce và Kia Seltos.

Sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc hướng đến những khách hàng ưu tiên tính ứng dụng và không gian khi mua xe. Chỗ ngồi được thiết kế rộng rãi ở cả hàng ghế người lái và khu vực hành khách phía sau.

Về yếu tố kỹ thuật, hệ thống treo của xe được thiết lập theo hướng mềm mại nhằm hấp thụ các chấn động từ mặt đường, tạo ra cảm giác vận hành êm ái. Nhà sản xuất cũng chú trọng vào khả năng cách âm của thân vỏ để hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài lọt vào trong khoang lái. Mẫu xe được trang bị cấu hình động cơ xăng 1.5L, phù hợp với các mục đích di chuyển hàng ngày.

Geely Coolray 2026: Từ 499 triệu đồng

Mẫu xe Geely Coolray phiên bản năm 2026 xuất hiện tại thị trường Việt Nam mang theo một chính sách định giá mới của hãng. Chiếc xe được phân loại vào phân khúc B-SUV, tuy nhiên mức giá khởi điểm công bố cho phiên bản tiêu chuẩn chỉ từ 499 triệu đồng.

So sánh với thế hệ tiền nhiệm từng có giá bán 538 triệu đồng, phiên bản mới ghi nhận mức giá thấp hơn đáng kể. Việc áp dụng mức giá dưới 500 triệu đồng đặt Geely Coolray vào vị thế cạnh tranh chéo với các mẫu xe có kích thước nhỏ hơn thuộc phân khúc hạng A.

Về mặt vận hành, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ tăng áp dung tích 1.5L, cho công suất hơn 170 mã lực, mô men xoắn 290 nm, đi kèm hộp số DCT 7 cấp ướt.

Trong khoảng giá 500 triệu đồng, việc một mẫu xe được trang bị động cơ tăng áp tạo ra thông số sức mạnh cơ học cao hơn so với các dòng xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên. Sự điều chỉnh giá bán này cung cấp thêm một lựa chọn cho người mua xe chú trọng đến sức kéo của động cơ nhưng có mức ngân sách giới hạn.

Omoda C5 SHS 2026: Từ 669 triệu đồng

Phiên bản Omoda C5 SHS có mức giá niêm yết từ 669 triệu đồng cho bản thấp và 749 triệu đồng cho bản cao. Điểm khác biệt kỹ thuật của Omoda C5 SHS là hệ truyền động hybrid, tức là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong truyền thống và mô-tơ điện, cho công suất tối đa lên tới hơn 200 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này chỉ rơi vào khoảng 4 lít/100km.



Không gian rộng hàng đầu phân khúc, hệ thống giải trí có 8 loa âm thanh của Sony, màn hình kích thước lớn 12.3 inch, camera 540 độ, kính cách âm hai lớp, hệ thống lọc bụi mịn PM0.3, ghế có chức năng sưởi và làm mát, cùng tính năng khởi động từ xa.

Việc định giá mẫu xe này cho thấy nhà sản xuất hướng tới mục tiêu cạnh tranh với các sản phẩm xe hybrid khác trên thị trường, cụ thể như mẫu Toyota Corolla Cross.

Omoda C5 SHS cung cấp giải pháp di chuyển ứng dụng công nghệ động cơ lai cho tệp khách hàng muốn trải nghiệm cơ cấu vận hành mới, với chi phí tiếp cận ban đầu tương đương các mẫu B-SUV chạy xăng truyền thống.