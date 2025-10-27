Bức tranh thị trường ô tô Việt Nam sau 9T/2025: VinFast dẫn đầu làn sóng xe điện, xe gầm cao vẫn ‘làm vua’ doanh số

Sự trỗi dậy của xe xanh

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dữ liệu mới nhất đến tháng 9/2025, người tiêu dùng đang dành sự quan tâm ngày càng lớn đến các mẫu xe điện và hybrid. Nếu như năm 2024, xe xanh (bao gồm xe điện BEV và xe hybrid HEV) chỉ chiếm khoảng 14% tổng lượng tiêu thụ, thì đến cùng kỳ năm 2025, con số này đã tăng lên 28,7% - gần gấp đôi chỉ sau một năm.

Theo thống kê từ VAMA, TC Motor và VinFast, doanh số xe điện trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 103.884 chiếc, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xe hybrid cũng tăng mạnh từ hơn 5.652 lên 9.785 chiếc, tăng 73%. Trong khi đó, xe xăng vẫn giữ doanh số cao nhất với hơn 246.000 xe, nhưng mức tăng chỉ khoảng hơn 8%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng của nhóm xe xanh.

Sự thay đổi này đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất là sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái xe điện trong nước, đặc biệt là VinFast – hãng đã bao phủ từ phân khúc mini đô thị (VF 3, VF 5) đến SUV hạng C (VF 6). Thứ hai là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: người Việt ngày càng cởi mở với công nghệ mới, trong khi chi phí vận hành, chính sách ưu đãi và hạ tầng sạc đang trở nên thuận lợi hơn. Xe điện giờ không còn là lựa chọn “tương lai” mà đã trở thành một phần tất yếu của thị trường hiện tại.

Xe gầm cao thống lĩnh – thay đổi khẩu vị người tiêu dùng

Bên cạnh yếu tố năng lượng, cấu trúc sản phẩm của thị trường cũng đang chuyển dịch rõ rệt: từ xe gầm thấp sang xe gầm cao. Nếu như năm 2023, trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam vẫn còn hai mẫu sedan là Hyundai Accent và Toyota Vios, thì đến năm 2025, toàn bộ top 5 đều là xe gầm cao – phần lớn là xe điện.

Năm 2023, Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu với 19.740 xe, kế đó là Accent và Mazda CX-5. Nhưng sang năm 2024, VinFast VF 5 đã soán ngôi với 32.000 xe bán ra, trong khi VF 3 đạt 25.000 xe. Đến 9 tháng đầu năm 2025, ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về xe điện: VF3 đạt 31.386 xe, VF5 đạt 30.956 xe, và VF6 đạt 14.425 xe.

Xu hướng này cho thấy thị hiếu của người Việt đang ưa chuộng xe gầm cao vì tính đa dụng, khả năng di chuyển linh hoạt và phù hợp với hạ tầng giao thông trong nước. Hơn nữa, các dòng xe điện thường được phát triển trên nền tảng SUV hoặc crossover để tối ưu không gian pin và hệ thống truyền động, càng khiến phân khúc này trở nên hấp dẫn.

Đáng chú ý, sedan – từng là biểu tượng của sự phổ biến và kinh tế – đã vắng bóng hoàn toàn trong top doanh số 2025, đánh dấu bước ngoặt trong cấu trúc tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

VinFast bứt phá, bỏ xa Toyota và Hyundai

Song song với sự chuyển dịch về công nghệ và sản phẩm là sự thay đổi mạnh mẽ trong vị thế các hãng xe. Nếu như quý III/2024, VinFast mới chiếm khoảng 16,1% thị phần, xếp ngang hàng với các thương hiệu lớn như Toyota, Ford hay Mitsubishi, thì chỉ sau một năm, hãng xe Việt đã vươn lên 26,6% thị phần, bỏ xa Toyota (12,3%) và Hyundai (9,2%).

Theo số liệu lũy kế đến hết quý III/2025, VinFast bán được 103.884 xe, tăng hơn 103% so với năm 2024. Trong khi đó, Toyota đạt 48.126 xe (+18,8%), Ford đạt 33.655 xe (+20%), còn Hyundai và Mitsubishi đều sụt giảm lần lượt 12,5% và 10,5%.

Như vậy, VinFast không chỉ là hãng duy nhất tăng trưởng ba chữ số, mà còn là động lực chính kéo toàn thị trường đi lên. Hãng hiện chiếm 3/5 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm – một vị thế mà chưa từng có thương hiệu nội địa nào đạt được.

Tuy nhiên, các hãng quốc tế vẫn cho thấy sức bền chiến lược riêng. Toyota duy trì đà tăng trưởng nhờ các dòng hybrid như Corolla Cross và Camry HEV, trong khi Ford giữ được thị phần nhờ dòng bán tải Ranger.

Thị trường tăng trưởng bền vững

Điều đáng chú ý là quá trình chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường vẫn tăng trưởng tích cực. Tổng lượng xe tiêu thụ (bao gồm xe xăng, hybrid và điện) từ đầu năm 2025 ước đạt hơn 350.000 chiếc, tăng khoảng 34% so với năm 2024. Nghĩa là “làn sóng xe xanh” không làm giảm quy mô tiêu thụ của xe truyền thống, mà mở rộng tổng thị trường – đặc biệt thu hút nhóm khách hàng mua xe lần đầu nhờ các mẫu xe nhỏ, giá hợp lý và chi phí sử dụng thấp.

Sự tăng trưởng mạnh của xe điện giá rẻ như VinFast VF 3 cho thấy phân khúc bình dân đang trở thành tâm điểm. Với mức giá chỉ khoảng 300 triệu đồng, dòng xe này được xem là “chiếc xe thứ nhất” của nhiều hộ gia đình, tương tự cách xe máy từng phổ biến trong thập niên trước. Chỉ còn quý IV cuối năm, bức tranh thị trường ô tô Việt sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng của VinFast nói riêng và xe điện nói chung khi xuất hiện thêm nhiều mẫu xe mới.

Ở góc nhìn dài hạn, có thể thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện của ngành ô tô. Xe xăng truyền thống vẫn tồn tại, nhưng không còn giữ vị thế độc tôn. Xe hybrid trở thành lựa chọn trung gian, trong khi xe điện đang dần chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng. Đây không chỉ là bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô, mà còn là dấu mốc thể hiện sự chuyển mình của người tiêu dùng Việt – từ chỗ “thử nghiệm” sang “chọn lựa thực sự”.



