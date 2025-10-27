Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một quốc gia châu Âu có tỷ lệ mua ô tô điện gấp 3 lần Trung Quốc, 13 lần Mỹ

27-10-2025 - 07:17 AM | Thị trường

Độ phủ xe điện ở quốc gia này trong nửa đầu 2025 đạt gần 94%.

Một quốc gia châu Âu có tỷ lệ mua ô tô điện gấp 3 lần Trung Quốc, 13 lần Mỹ- Ảnh 1.

Với doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh ở nhiều quốc gia, thị trường xe điện chạy bằng pin (BEV) toàn cầu đã vượt mốc 10 triệu xe bán ra hàng năm lần đầu tiên vào năm 2024, với doanh số tăng gần 10% so với năm 2023. Gần đây hơn, vào tháng 5/2025, Trung Quốc cũng đạt được một cột mốc quan trọng, với hơn một triệu xe điện được bán ra chỉ trong một tháng, theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT).

Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu về doanh số bán hàng, nhưng một số quốc gia châu Âu vẫn dẫn đầu về mức độ phổ cập (xét về thị phần của BEV trong doanh số bán xe mới).

Theo thống kê của Statista trong nhiều năm qua, Na Uy là một ngoại lệ đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu danh sách. Trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu do PwC tổng hợp, hơn 90% xe ô tô chở khách mới đăng ký tại quốc gia này là xe điện, một kỷ lục.

Một quốc gia châu Âu có tỷ lệ mua ô tô điện gấp 3 lần Trung Quốc, 13 lần Mỹ- Ảnh 2.

Phản ánh tốc độ phổ cập xe điện nhanh chóng ở Bắc Âu, Đan Mạch và Hà Lan cũng sở hữu thị phần cực kỳ cao: lần lượt là 63,6% và 35,0% (cứ ba xe mới được bán ra thì có từ một đến hai xe là BEV). Ngoài châu Âu, Trung Quốc chính là quốc gia dẫn đầu về mức độ phổ cập, với thị phần BEV là 29,8% trong nửa đầu năm (bao gồm cả xe thương mại). Trong khi đó, Mỹ tụt hậu với thị phần BEV chỉ 7,3%.

Mặc dù các biện pháp chính sách của Na Uy (như miễn thuế, miễn phí cầu đường và các ưu đãi khác) đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc thúc đẩy xe điện, nhưng mô hình này không dễ dàng được chuyển giao sang các quốc gia khác.

Trước hết, Na Uy áp dụng thuế nhập khẩu xe và thuế đăng ký xe rất cao, khiến giá xe đắt hơn đáng kể so với các quốc gia khác, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ. Bằng cách miễn các loại thuế này cho xe điện, Na Uy đang thực sự trợ cấp cho việc mua xe điện ở mức mà một quốc gia lớn hơn như Hoa Kỳ không thể chi trả được.

Thứ hai, Na Uy là một quốc gia rất giàu có (phần lớn nhờ trữ lượng dầu mỏ dồi dào) với mức thu nhập cao.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Na Uy, thu nhập hộ gia đình trung bình sau thuế của quốc gia này vào khoảng 64.000 USD vào năm 2025, gần bằng với Mỹ nhưng cao hơn đáng kể so với mức trung bình của EU.

PV

