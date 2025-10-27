Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường ô tô ế ẩm, vì sao lượng xe nhập khẩu vẫn tăng mạnh?

27-10-2025 - 13:51 PM | Thị trường

Chỉ trong 9 tháng, đã có hơn 54.000 ô tô nhập khẩu qua các cảng TP HCM, với tổng kim ngạch 1 tỉ USD

Thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết trong 9 tháng năm 2025, đơn vị đã làm thủ tục nhập khẩu cho 54.316 ôtô các loại, với kim ngạch chịu thuế đạt 1 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xe nhập khẩu tăng 10,86% (tương đương tăng 5.320 chiếc), còn trị giá tăng 15,34% (tương đương tăng 135 triệu USD). Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước đạt 16.167 tỉ đồng, tăng 18% (tăng 2.428 tỉ đồng).

Đại diện Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực II (cảng Hiệp Phước) cho biết các dòng xe nhập khẩu nhiều nhất từ đầu năm đến nay là Toyota, Mitsubishi và chủ yếu nhập từ Indonesia, Thái Lan – hai thị trường được hưởng thuế suất nhập khẩu 0% theo các hiệp định thương mại. Ngoài ra, vẫn có xe sang như Mercedes-Benz và một số thương hiệu khác, nhưng số lượng không lớn bằng xe phổ thông.

Thị trường ô tô ế ẩm, vì sao lượng xe nhập khẩu vẫn tăng mạnh?- Ảnh 1.

Cán bộ hải quan làm thủ tục nhập khẩu ô tô

Lý giải việc ôtô nhập khẩu vẫn tăng mạnh dù sức tiêu thụ trong nước chững lại, đại diện hải quan cho biết phần lớn xe nhập khẩu theo hợp đồng đã ký từ trước, thường theo kế hoạch cả năm và đến kỳ phải đưa hàng về. “Nhiều doanh nghiệp khi tiêu thụ không hết còn xuất khẩu tiếp sang thị trường thứ ba. Hiện lượng xe tồn tại bãi và trong kho vẫn khá lớn” - vị này cho hay.

Ngoài ôtô, kim ngạch nhập khẩu có thuế đối với nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 5,4 tỉ USD, tăng 29,65% (tương đương tăng 1,24 tỉ USD). Trong đó, nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu chiếm 1,581 tỉ USD, tăng 17,47% (tương đương tăng 235 triệu USD). Số thuế nộp ngân sách đạt 4.105 tỉ đồng, tăng 16% (tăng 562 tỉ đồng) so với cùng kỳ.


Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

