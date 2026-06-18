SUV cỡ B Omoda C5 thêm phiên bản Sport, giá dưới 500 triệu sau khuyến mại

Omoda và công bố bổ sung phiên bản C5 Sport vào danh mục sản phẩm của mình, bên cạnh các bản Luxury, Premium, Flagship và bản hybrid SHS-H. Về định vị, Omoda C5 Sport nằm giữa bản Luxury (539 triệu đồng) và Premium (589 triệu đồng).

Giá niêm yết của Omoda C5 Sport là 559 triệu đồng nhưng khách mua xe giai đoạn này sẽ nhận khuyến mại 5 năm tiền xăng, tương đương 69,9 triệu đồng – đưa giá sản phẩm xuống còn 479 triệu đồng.

Mức giá dưới 500 triệu đồng cho một chiếc SUV đô thị cỡ B được xem là khó gặp ở giai đoạn trước đây khi giá bán thường quanh mức 600-700 triệu đồng. Tuy nhiên, làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc này đã đẩy giá sản phẩm xuống mức tương đối thấp.

Về nâng cấp, Omoda C5 Sport có thêm một số trang bị so với bản Luxury như màn hình kép 10,25 inch, đề nổ từ xa, kính trước cách âm, gượng hậu gập điện, điều hoà chỉnh điện. Các trang bị an toàn cũng được bổ sung như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang…

Xe vẫn dùng động cơ 1.5 công suất 111 mã lực tương đương bản Luxury trong khi động cơ của bản Premium là 1.5 tăng áp công suất 145 mã lực. Một trang bị đáng tiếc không xuất hiện trên bản Sport là cần số điện tử.

Về ngoại thất, xe không có nhiều khác biệt với thiết kế SUV coupe đặc trưng với nhiều đường gân dập nổi, lưới tản nhiệt lớn dễ nhận diện ở mặt trước. Đèn pha cũng được nâng cấp lên thành đèn LED so với halogen của bản Luxury.

Ở phân khúc của mình, Omoda C5 sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số cái tên như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Honda HR-V. Nhà sản xuất không công bố doanh số cụ thể của mẫu xe này kể từ khi mở bán.