Việt Nam xuất hiện trong nhóm quốc gia tăng trưởng AI nhanh nhất châu Á

Theo Báo cáo Mức độ Ứng dụng AI Toàn cầu (Global AI Diffusion Report) quý I/2026 vừa được Microsoft công bố, mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên phạm vi toàn cầu đã tăng từ 16,3% lên 17,8% dân số trong độ tuổi lao động trong quý I/2026, tương đương mức tăng 1,5 điểm phần trăm.

Đồng thời, cường độ sử dụng AI tại các quốc gia có tỷ lệ phổ cập cao tiếp tục được mở rộng, với 26 nền kinh tế ghi nhận trên 30% dân số trong độ tuổi lao động đang sử dụng các công cụ AI.

Theo Microsoft, đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phổ biến ngày càng rộng của các công cụ AI tạo sinh, khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ được cải thiện cũng như việc AI được tích hợp sâu hơn vào công việc hằng ngày và các sản phẩm dành cho người tiêu dùng.

Việt Nam đang đứng top đầu thế giới về tăng trưởng liên quan đến việc sử dụng AI.

Báo cáo cũng ghi nhận có tới 12 trong số 15 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất về sử dụng AI kể từ tháng 6/2025 thuộc khu vực châu Á. Hàn Quốc dẫn đầu với mức tăng 43%, tiếp theo là Thái Lan với 36% và Nhật Bản với 34%. Một số quốc gia khác như Mông Cổ, Iran, Lào và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận mức tăng trên 30%.

Theo Microsoft, làn sóng tăng trưởng này không chỉ xuất hiện ở các nền kinh tế phát triển mà còn lan rộng tới nhiều thị trường mới nổi như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Campuchia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, dữ liệu AI Diffusion cho thấy mức độ ứng dụng AI đã tăng liên tục trong vòng một năm qua. Nếu trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ người dùng AI mới ở mức 21,2%, con số này đã tăng lên 23,5% vào nửa cuối năm. Kết thúc quý 1/2026, nước ta đứng thứ 13 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng sử dụng AI, đạt 26,5%. Nhẩm tính, con số này tương đương với 27,1 triệu người.

Mức độ phổ biến của AI theo nền kinh tế, tháng 3 năm 2026.

Trong quý gần nhất, tỷ lệ sử dụng AI tại Việt Nam cũng tăng thêm 3 điểm phần trăm. Microsoft đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy quá trình ứng dụng AI đang tăng tốc trên phạm vi cả nước, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất về mức độ phổ cập AI kể từ tháng 6/2025.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh châu Á nổi lên là một trong những khu vực tăng trưởng mạnh nhất thế giới về ứng dụng AI. Microsoft cho biết việc cải thiện năng lực xử lý các ngôn ngữ châu Á, cùng sự phát triển của hạ tầng số và đặc điểm người dùng ưu tiên thiết bị di động, đang góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập AI trong khu vực.

Ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành các Thị trường Mới nổi của Microsoft cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong kỷ nguyên AI khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ sở giáo dục và cơ quan thuộc khu vực công tìm kiếm các phương thức ứng dụng công nghệ này nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng năng lực cạnh tranh.

Theo ông, tốc độ phổ cập AI trên toàn cầu đang tăng nhanh và Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để chuyển hóa động lực này thành tăng trưởng dài hạn. Khi AI được xem là một trong những công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất của thập kỷ tới, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng trở thành một trong những nền kinh tế ứng dụng AI năng động hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh xu hướng gia tăng số lượng người dùng AI, báo cáo cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Microsoft cho biết năng lực lập trình của các hệ thống AI đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, góp phần làm tăng mạnh sản lượng mã nguồn được tạo ra thông qua các công cụ như Claude Code, Codex hay GitHub Copilot.

Trên phạm vi toàn cầu, số lượng các thao tác "git push" - hoạt động đưa mã nguồn lên môi trường trực tuyến đã tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Microsoft nhận định những dữ liệu ban đầu cho thấy AI không nhất thiết làm giảm nhu cầu nhân lực ngành phần mềm, mà trong một số trường hợp còn có thể góp phần thúc đẩy tuyển dụng khi chi phí phát triển phần mềm giảm và phạm vi ứng dụng được mở rộng.