Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như cực tăng trưởng mới cho AI Việt Nam

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh- khu vực đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của Data Center, Cloud và AI tại Việt Nam.

Trước đây, doanh nghiệp thường xem AI như một công nghệ mới có thể bổ sung vào hệ thống hạ tầng hiện có. Tuy nhiên, khi AI bắt đầu được triển khai vào thực tế, yêu cầu đối với hạ tầng cũng thay đổi. Mỗi mô hình AI, mỗi Agent AI hay mỗi điểm xử lý AI đều cần nhiều hơn về năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối mạng, điện năng, làm mát. Cùng với đó, bảo mật trở thành yêu cầu xuyên suốt, bởi dữ liệu, mô hình AI, luồng xử lý và các điểm kết nối đều có thể trở thành mục tiêu tấn công mới.

Tại DCCI Summit 2026, đại diện Viettel IDC nhấn mạnh, trong kỷ nguyên AI, lợi thế không chỉ đến từ mô hình hay thuật toán, mà còn từ năng lực hạ tầng phía sau. Data Center, Cloud, bảo mật và vận hành là những yếu tố quyết định khả năng triển khai AI ở quy mô thực tế. Nếu thiếu nền tảng hạ tầng đủ mạnh, an toàn và linh hoạt, doanh nghiệp rất khó biến AI thành hiệu quả kinh doanh.

Đây cũng là định hướng chiến lược mà Viettel IDC đang theo đuổi. Theo đại diện chia sẻ, cuộc cạnh tranh trong kỷ nguyên AI không còn chỉ diễn ra ở tầng ứng dụng hay mô hình AI, mà ngày càng được quyết định bởi năng lực hạ tầng số phía sau.

AI tạo áp lực mới lên hạ tầng Data Center

Theo báo cáo của Gartner, chi tiêu AI toàn cầu dự kiến đạt 2,52 nghìn tỷ USD trong năm 2026, tăng 44% so với năm trước và có thể đạt 3,3 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Đáng chú ý, trong cơ cấu đầu tư năm 2025, hạ tầng AI chiếm tới 55% tổng đầu tư, cao nhất trong tất cả các phân khúc.

Trên thế giới hiện có khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu, với tổng công suất tiêu thụ điện hơn 120GW. Các AI Data Center, dù mới phát triển trong vài năm trở lại đây, chỉ chiếm dưới 1% về số lượng, nhưng đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn bộ hệ thống Data Center toàn cầu. Theo IEA, tổng điện năng tiêu thụ của Data Center toàn cầu có thể tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm tới, chủ yếu do các tác vụ liên quan đến AI.

Điều đó đặt thị trường trung tâm dữ liệu trước một thay đổi quan trọng: bài toán lớn không chỉ là mở rộng công suất tính toán, mà là bảo đảm nguồn điện, tối ưu hiệu suất và vận hành bền vững hơn.

Đại diện Viettel IDC chia sẻ về chiến lược phát triển DC trong giai đoạn mới. Ảnh: Viettel IDC

Cũng theo đại diện Viettel IDC, chiến lược phát triển Data Center trong giai đoạn mới gắn với ba yêu cầu lớn: mở rộng năng lực hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, bền vững. Đây là nền tảng để doanh nghiệp có thể triển khai các tác vụ AI, Cloud, dữ liệu lớn và các hệ thống quan trọng với mức độ ổn định, an toàn cao hơn.

Thành phố trở thành điểm nóng của hạ tầng dữ liệu

Theo Johnson Controls, Việt Nam đang trở thành điểm nóng phát triển hạ tầng số, dẫn đến làn sóng công bố bổ sung khoảng 1,4 GW công suất cho các trung tâm dữ liệu. Sự bùng nổ này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nhà mạng viễn thông trong nước cùng sự đổ bộ của các nhà đầu tư quốc tế, với trọng tâm hạ tầng tập trung tại khu vực phía Nam.

Trong bức tranh tăng trưởng đó, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên là cực tăng trưởng nổi bật: Thành phố hiện có hơn 15 data centres đang vận hành của Viettel, VNPT, FPT và CMC, cộng với 82% phủ sóng 5G — tạo nên hạ tầng kết nối thuộc top khu vực, đẩy nhanh việc ứng dụng cloud trong doanh nghiệp.

Sự dịch chuyển này phản ánh thay đổi rõ rệt của thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech, công nghệ, bán lẻ, sản xuất, logistics và dịch vụ số. Đây là các ngành có nhu cầu lớn về dữ liệu, tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý thời gian thực và khả năng mở rộng nhanh.

Một điểm đáng chú ý từ khảo sát của KPMG là gần 40% tổ chức đang mở rộng AI hoặc thúc đẩy ứng dụng AI trên toàn doanh nghiệp, nhưng chỉ 8% ghi nhận đã đạt được ROI rõ ràng. Khoảng cách này cho thấy AI không tự động tạo giá trị nếu thiếu nền tảng vận hành đồng bộ, dữ liệu đủ tốt, khả năng đo lường hiệu quả và cơ chế quản trị phù hợp.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh, nơi tốc độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp diễn ra nhanh, nhưng yêu cầu về hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và tính liên tục của hệ thống cũng ngày càng cao. Trong giai đoạn AI tăng tốc, thị trường không chỉ cần thêm hạ tầng, mà cần hạ tầng có khả năng vận hành AI một cách an toàn, kiểm soát được và đo lường được giá trị.

Doanh nghiệp cần chiến lược Cloud linh hoạt hơn

Nếu Data Center là lớp nền vật lý, Cloud là lớp hạ tầng giúp doanh nghiệp mở rộng linh hoạt trong kỷ nguyên AI. Cloud ngày nay không chỉ là hạ tầng CNTT mà đã trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp triển khai AI linh hoạt, đáp ứng yêu cầu về dữ liệu, bảo mật và tuân thủ.

Theo Mordor Intelligence, chi tiêu Cloud toàn cầu được dự báo tăng trưởng với CAGR 20,65% trong giai đoạn 2026–2031. Đến năm 2031, quy mô này có thể gấp hơn 2,5 lần hiện tại. Tại Việt Nam, theo Ken Research 2025, thị trường điện toán đám mây dự kiến đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 30%.

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố chiếm 40% thị phần điện toán đám mây của Việt Nam năm 2025, lớn nhất cả nước. Động lực tăng trưởng Cloud đến từ các ngành có yêu cầu cao về dữ liệu và tính liên tục của hệ thống như BFSI, Healthcare …

Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển hạ tầng số tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc mở rộng công suất Data Center hay tăng năng lực Cloud. Doanh nghiệp cần một nền tảng hạ tầng sẵn sàng cho AI, linh hoạt trong triển khai, bảo đảm an toàn dữ liệu và có khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp.

DCCI Summit 2026 vì vậy đặt ra một câu hỏi thực tiễn: Doanh nghiệp đã sở hữu hạ tầng đủ sẵn sàng để AI tạo ra giá trị kinh doanh hay chưa?

Trong bối cảnh dữ liệu, Cloud, Data Center và an toàn thông tin ngày càng gắn chặt với hoạt động vận hành, bài toán hạ tầng không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ. Đó đang trở thành yếu tố quyết định khả năng đổi mới, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.

Bởi trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp nào làm chủ được hạ tầng số sẽ làm chủ được tốc độ đổi mới, khả năng tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của chính mình.