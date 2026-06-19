Mẫu xe máy này của nhà SYM có thể được coi là “quái vật đường dài” 150cc với bình xăng 15,2L, chạy gần 800 km một bình

SYM đang tạo ra một hướng đi khá khác biệt với mẫu HUSKY ADV 2026 bản flagship khi đặt trọng tâm vào hai yếu tố mà người dùng xe tay ga đường dài quan tâm nhất, đó là phạm vi hoạt động và sự ổn định vận hành. Với mức giá 16.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 66 triệu đồng), mẫu xe này được định vị trong phân khúc ADV 150cc nhưng lại mang tham vọng tiệm cận trải nghiệm của các dòng xe touring cỡ lớn.

SYM ra mắt mẫu xe tay ga lai HUSKY ADV 2026 bản flagship với giá 16.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 66 triệu đồng), nổi bật với bình xăng dung tích siêu lớn lên đến 15,2 lít. Tầm hoạt động của xe vô cùng ấn tượng: nhà sản xuất công bố hơn 600 km, trong khi dữ liệu chạy thực tế của người dùng có thể lên tới 782 km.

Điểm gây chú ý nhất chính là bình xăng dung tích 15,2 lít, con số vượt trội so với mặt bằng chung của xe tay ga 150cc. Theo công bố từ hãng, xe có thể đạt quãng đường hơn 600 km cho một lần đổ đầy. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế từ người dùng thậm chí còn ấn tượng hơn khi có trường hợp ghi nhận mức di chuyển lên tới 782 km, một con số hiếm thấy trong phân khúc.

Về thiết kế, SYM HUSKY ADV 2026 theo đuổi phong cách ADV đặc trưng với thân xe dài 1.980 mm, rộng 780 mm, kết hợp lốp gai địa hình và hệ thống giảm xóc trung tâm dạng thể thao. Tổng thể mang lại cảm giác cứng cáp, hướng đến khả năng vận hành đa địa hình thay vì chỉ chạy phố đơn thuần.

Về thiết kế, xe sở hữu kích thước bề thế với chiều dài 1980 mm, lốp gai dứa, phuộc thể thao đặt giữa, đèn LED và màn hình TFT 5 inch. Xe được trang bị hệ thống điện tử đắt giá bao gồm phanh đĩa trước sau, ABS hai kênh của Continental, kiểm soát lực kéo TCS, camera hành trình 1080p, khóa Keyless và sạc nhanh Qc3.0.

Xe có chiều cao yên 810 mm và trọng lượng 150 kg, không quá nhẹ nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát được với người dùng phổ thông. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ và màn hình TFT 5 inch giúp tăng tính hiện đại, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn trang bị của các dòng xe tay ga thế hệ mới.

Ở khía cạnh an toàn, HUSKY ADV 2026 được trang bị khá đầy đủ trong tầm giá. Xe sử dụng hệ thống ABS hai kênh của Bosch kết hợp kiểm soát lực kéo TCS, cùng phanh đĩa lớn trước và sau. Đây là cấu hình thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp hơn, cho thấy SYM đang muốn nâng tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc 150cc ADV.

Khối động cơ 149,6cc R-generation Plus mạnh mẽ kết hợp công nghệ Sviis và "ba không" giúp tiết kiệm nhiên liệu, đạt tốc độ tối đa 107 km/h và tăng cường độ mượt mà.

Ngoài ra, xe còn được trang bị camera hành trình 1080p phía trước, hệ thống khởi động không chìa khóa và cổng sạc nhanh QC3.0, giúp tăng đáng kể tính tiện dụng trong sử dụng hằng ngày. Những trang bị này cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ ngày càng sâu vào xe tay ga phổ thông.

Động cơ 149,6cc làm mát bằng nước, 4 van, sản sinh công suất 11 kW và mô-men xoắn 14,5 Nm, mang lại khả năng vận hành khá linh hoạt trong đô thị. Điểm đáng chú ý là hệ thống SVIIS giúp tối ưu luồng khí nạp, cải thiện phản ứng ga và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với thế hệ trước.

Điểm yếu của xe là khoảng sáng gầm khá thấp, chỉ 112 mm, gây nguy cơ chạm gầm khi đi vào địa hình xấu, cùng không gian cốp xe chỉ chứa được một mũ 3/4.

Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu giảm khoảng 5% trong khi tốc độ tối đa tăng 8%, đạt khoảng 107 km/h. Đây là mức hiệu suất đủ dùng cho cả đường phố lẫn các chuyến đi liên tỉnh ngắn.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn tồn tại một số đánh đổi. Khoảng sáng gầm chỉ 112 mm bị xem là khá thấp đối với một mẫu xe mang phong cách ADV. Điều này khiến khả năng vượt địa hình phức tạp bị hạn chế, đặc biệt nếu người dùng kỳ vọng nhiều vào trải nghiệm off-road đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, cốp xe chỉ chứa được một mũ bảo hiểm 3/4, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần thêm thùng sau nếu muốn đi tour dài ngày. Đây là điểm trừ nhỏ nhưng đáng cân nhắc với nhóm khách hàng thích du lịch xa.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, SYM HUSKY ADV 2026 nếu được phân phối sẽ rơi vào một phân khúc rất cạnh tranh, nơi Honda ADV160, Yamaha NMAX và các dòng xe nhập khẩu đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của mẫu xe này nằm ở bình xăng cực lớn và khả năng di chuyển xa vượt trội, điều khá hiếm trong nhóm xe tay ga phổ thông.

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng quan tâm đến các chuyến đi phượt ngắn và di chuyển liên tỉnh, một mẫu xe có thể đi gần 800 km mà không cần tiếp nhiên liệu chắc chắn sẽ tạo được sự chú ý đáng kể. Tuy vậy, yếu tố thương hiệu, độ bền thực tế và hệ thống hậu mãi vẫn sẽ là rào cản lớn nếu SYM muốn cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn Nhật Bản.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng HUSKY ADV 2026 đang đưa ra một cách tiếp cận rất khác: thay vì chạy đua công suất hay thiết kế, mẫu xe này chọn “đánh thẳng” vào nỗi lo lớn nhất của người dùng xe tay ga đường dài, đó là chuyện đổ xăng và phạm vi di chuyển.