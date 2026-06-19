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Sau gạo, Indonesia tuyên bố sẽ tự túc một loại nông sản trong vòng 4 năm: Đang phụ thuộc 90% vào Trung Quốc, Việt Nam trồng rất nhiều

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Tuy nhiên hiện sản lượng trong nước tại Indonesia chỉ đáp ứng khoảng 5-10% nhu cầu tiêu thụ quốc gia.

Sau gạo, Indonesia tuyên bố sẽ tự túc một loại nông sản trong vòng 4 năm: Đang phụ thuộc 90% vào Trung Quốc, Việt Nam trồng rất nhiều - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Indonesia đang triển khai chương trình tăng cường sản xuất tỏi trong nước, hướng tới mục tiêu tự chủ nguồn cung trong vòng 3-4 năm tới, qua đó giảm sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu đối với mặt hàng nông sản thiết yếu này.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Sudaryono, sản lượng tỏi trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 5-10% nhu cầu tiêu thụ quốc gia. Mỗi năm, Indonesia nhập khẩu khoảng 600.000 tấn tỏi, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc, khiến hơn 90% nguồn cung trong nước phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

Ông Sudaryono cho biết mục tiêu của chính phủ là đưa tỏi trở thành mặt hàng có thể tự túc nguồn cung. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Indonesia vẫn sẽ duy trì nhập khẩu trong khi từng bước mở rộng năng lực sản xuất nội địa.

Bộ Nông nghiệp Indonesia ước tính nước này cần khoảng 100.000 ha diện tích canh tác để đạt mục tiêu tự chủ. Chính phủ đang rà soát, xác định thêm các khu vực có điều kiện khí hậu phù hợp để mở rộng vùng trồng, bên cạnh các trung tâm sản xuất hiện hữu như Sembalun (Tây Nusa Tenggara), Temanggung (Trung Java) và Humbang Hasundutan (Bắc Sumatra).

Do cây tỏi chỉ thích hợp với một số vùng cao nguyên có điều kiện khí hậu đặc thù, việc mở rộng diện tích canh tác được đánh giá là thách thức lớn. Theo Bộ Nông nghiệp, nguồn cung giống mới là nút thắt quan trọng nhất, đòi hỏi Indonesia phải xây dựng hệ thống sản xuất giống quy mô và ổn định trước khi gia tăng sản lượng.

Để thực hiện kế hoạch, chính phủ đang phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức nông dân, bao gồm Bulog, ID Food và PTPN. Trong đó, Bulog và ID Food dự kiến đảm nhận vai trò thu mua sản phẩm và tham gia phát triển giống, còn PTPN hỗ trợ quỹ đất phục vụ mở rộng sản xuất.

Một trong những phương án đang được xem xét là chuyển đổi một phần diện tích đất trồng chè hoạt động kém hiệu quả tại Tây Java sang canh tác tỏi.

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, hạn ngạch nhập khẩu tỏi sẽ được điều chỉnh giảm dần tương ứng với sự gia tăng của sản lượng nội địa. Việc đảm bảo nguồn giống chất lượng và phát triển các giống phù hợp với điều kiện canh tác địa phương được xem là những yếu tố quyết định để Indonesia hiện thực hóa mục tiêu tự túc tỏi trong những năm tới.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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