Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt xe hybrid siêu tiết kiệm nhiên liệu: Giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng, tiêu thụ 2,22L/100km

Hãng xe Trung Quốc Geely Auto vừa chính thức trình làng mẫu sedan hybrid mới mang tên Geely Emgrand i-HEV tại thị trường nội địa với giá khởi điểm từ 87.900 nhân dân tệ (khoảng 13.010 USD, tương đương khoảng 340 triệu đồng). Đáng chú ý, mẫu xe này sở hữu động cơ có hiệu suất nhiệt đạt 48,41% - mức được Geely tuyên bố là cao nhất thế giới hiện nay - đồng thời lập kỷ lục Guinness về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Geely, Emgrand i-HEV đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,22 lít/100 km trong hành trình thử nghiệm thực tế trên đường cao tốc tại Hải Nam, Trung Quốc. Con số này thấp hơn khoảng 12,26% so với mức 2,53 lít/100 km mà Toyota Prius từng đạt được trong một thử nghiệm tương tự.

Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc cũng lưu ý rằng mức tiêu thụ nhiên liệu công bố theo tiêu chuẩn của Emgrand i-HEV là 3,83 lít/100 km. Đây là mẫu hybrid tự sạc (HEV), không hỗ trợ sạc điện bằng nguồn điện bên ngoài như các mẫu hybrid cắm sạc (PHEV).

Geely Emgrand i-HEV được phát triển dựa trên phiên bản xăng của Emgrand thế hệ thứ năm và sử dụng kiến trúc mô-đun BMA Evo.

Xe trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, cho công suất tối đa 82 kW (110 mã lực), kết hợp với hệ thống truyền động điện tích hợp "11 trong 1", bao gồm hộp số DHT và mô-tơ điện công suất 140 kW (188 mã lực).

Về ngoại thất, Emgrand i-HEV áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Geely với cụm đèn pha sắc nét, lưới tản nhiệt cỡ lớn, tay nắm cửa truyền thống, đường mái vuốt mềm mại và bộ mâm 17 inch.

Mẫu sedan hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.815 x 1.885 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, thuộc nhóm sedan cỡ C theo tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều thị trường.

Khoang nội thất được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch và vô-lăng bốn chấu đáy phẳng. Khu vực điều khiển trung tâm tích hợp hai đế sạc điện thoại không dây, hai hộc để cốc và cần số dạng thu gọn.

Bên cạnh đó, ghế trước hỗ trợ chỉnh điện, hàng ghế sau có tựa đầu trung tâm tích hợp cùng bệ tỳ tay. Hệ thống âm thanh sáu loa cũng được trang bị tiêu chuẩn trên xe.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Emgrand i-HEV được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AE), hỗ trợ giữ làn đường (LKA) cùng nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn khác.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn túi khí phía trước, túi khí bên hông cho người lái và hành khách phía trước, cùng túi khí rèm kéo dài toàn bộ khoang cabin.

Tại Trung Quốc, Geely phân phối Emgrand i-HEV với ba phiên bản gồm:

Emgrand i-HEV Wind Chaser: 87.900 nhân dân tệ (13.010 USD, khoảng 340 triệu đồng); Emgrand i-HEV Light Chaser: 93.900 nhân dân tệ (13.895 USD, khoảng 363 triệu đồng); Emgrand i-HEV Peak: 97.900 nhân dân tệ (14.490 USD, khoảng 379 triệu đồng).

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, dòng Emgrand đạt doanh số 6.750 xe trong tháng 5/2026. Ngoài phiên bản hybrid tự sạc, mẫu sedan này còn có biến thể hybrid cắm điện mang tên Geely Galaxy Starshine 6, đạt doanh số 2.708 xe trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, Geely Galaxy Starshine 6 dự kiến sẽ được đưa tới thị trường Úc vào năm 2027 với tên gọi Geely Emgrand EM-i. Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, khả năng Emgrand i-HEV được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế trong tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra.