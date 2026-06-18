Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc, cách mức giá trước xung đột bao xa?

Theo ghi nhận cuối giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,37USD, tương đương 1,73%, xuống còn 78,1 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,58 USD, tương đương 2,07%, xuống còn 75,2 USD/thùng.

Mặc dù đã giảm đáng kể so với các mức đỉnh thiết lập trong thời gian xung đột, giá dầu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước chiến sự. Theo các báo cáo phân tích của Viện KIEP, trước khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát, giá dầu thô thế giới chỉ dao động quanh ngưỡng 63 USD/thùng.

Điều này đồng nghĩa giá Brent hiện vẫn cao hơn khoảng 23%, trong khi dầu WTI cao hơn khoảng 19% so với thời điểm trước khủng hoảng.

Theo ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, làn sóng bán tháo đang diễn ra mạnh khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng nguồn cung dầu từ Iran sẽ sớm quay trở lại thị trường sau khi hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Bản ghi nhớ gồm 14 điểm được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Trong thời gian này, Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Theo thỏa thuận, các bên cũng hướng tới mục tiêu khôi phục hoàn toàn lưu lượng vận tải qua eo biển này trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

hỏa thuận hiện tại cũng đề cập đến yêu cầu Mỹ cùng các đối tác xây dựng gói hỗ trợ trị giá 300 tỷ USD nhằm phục vụ công cuộc tái thiết nền kinh tế Iran.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nếu thỏa thuận được thực thi thành công và dòng chảy dầu khí qua Hormuz được khôi phục hoàn toàn, thị trường năng lượng toàn cầu có thể chuyển từ tình trạng thiếu hụt sang dư cung trong vài năm tới.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ công bố ngày thứ Tư, IEA dự báo nguồn cung toàn cầu có thể vượt nhu cầu tới 5,05 triệu thùng/ngày vào năm 2027 khi sản lượng từ Trung Đông trở lại bình thường và các dự án khai thác mới tiếp tục được đưa vào vận hành.

Bên cạnh triển vọng nguồn cung gia tăng, thị trường còn chịu áp lực từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện đang cân nhắc khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm nhằm kiểm soát lạm phát. Động thái này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kéo giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Hiện có 9 trong số 19 thành viên tham gia hoạch định chính sách của Fed ủng hộ phương án tăng lãi suất, cho thấy quan điểm điều hành đã thay đổi đáng kể so với cách đây ba tháng. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư tiếp tục bán ra trên thị trường dầu mỏ bất chấp tín hiệu hạ nhiệt từ Trung Đông.