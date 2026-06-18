Phát hiện 117 khối bê tông nặng tới 8.600 tấn đang được đánh chìm xuống đáy biển, một 'vùng đất' rộng 167 ha dần được tạo ra

Cảng Đài Bắc, một trong những cửa ngõ ở phía bắc hòn đảo Đài Loan (Trung Quốc), đang trải qua một quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng quy mô lớn, thông qua dự án xây dựng kè chắn sóng bằng bê tông cốt thép.

Công trình này không những đóng vai trò bảo vệ an toàn cho các hoạt động hàng hải, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật xây dựng dân dụng, quản lý trầm tích và là giải pháp mở rộng diện tích đất đai lấn ra phía biển, trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp.

Dự án có chiều dài toàn tuyến lên đến 4.014 mét, do liên danh giữa tập đoàn Gamuda và công ty xây dựng nội địa Dong-Pi thực hiện. Kể từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2020, dự án đã thu hút sự chú ý lớn nhờ vào những thách thức về mặt kỹ thuật khi đối mặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Khu vực này thường xuyên chịu tác động mạnh từ các đợt gió mùa đông bắc kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, cùng những cơn bão dữ dội thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 10. Sự kết hợp giữa gió mạnh, sóng lớn và dòng chảy phức tạp đã buộc các kỹ sư phải xây dựng những phương án thi công với độ chính xác tuyệt đối.

Thành phần cấu trúc chính của bức tường chắn sóng là hệ thống 117 khối bê tông hình hộp khổng lồ. Đây là những cấu kiện đúc sẵn được tính toán kỹ lưỡng, mỗi khối có thể đạt trọng lượng lên tới 8.600 tấn.

Các khối bê tông này được hạ thủy và lắp đặt dưới đáy biển để tạo thành hệ thống móng và thân đê vững chắc, đóng vai trò như lá chắn thép bảo vệ cảng khỏi năng lượng từ sóng biển.

Theo ông Huang Chun Hao, trưởng bộ phận Vận hành và Xây dựng tại Gamuda, việc lắp đặt các cấu kiện bê tông khổng lồ này trong môi trường biển là một hoạt động rủi ro cao. Mỗi sai sót nhỏ trong quá trình định vị đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi công tác kiểm soát kỹ thuật phải luôn ở mức cao nhất.

Chính vì vậy, tiến độ thi công phụ thuộc rất nhiều vào các cửa sổ thời tiết thuận lợi, nơi sóng gió tạm lắng để thiết bị và nhân lực có thể triển khai công việc.

Để tối ưu hóa thời gian và vượt qua những giới hạn khắc nghiệt của thời tiết, đội ngũ kỹ thuật đã thực hiện một thay đổi chiến lược trong quy trình sản xuất. Thay vì áp dụng phương pháp thi công nổi truyền thống như thường lệ, họ đã chuyển hướng sang sản xuất các thùng chứa bê tông ngay trên bờ trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ.

Chiến lược trên mang lại hiệu quả vượt bậc khi rút ngắn chu kỳ sản xuất từ 28 ngày xuống chỉ còn 7 ngày cho mỗi đơn vị sản phẩm. Sự thay đổi này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn đảm bảo hoạt động sản xuất có thể diễn ra xuyên suốt cả năm, ngay cả trong những tháng biển động khi các hoạt động ngoài khơi buộc phải tạm dừng.

Toàn cảnh dự án xây đê chắn sóng bằng bê tông.

Song song với việc xây dựng đê chắn sóng bằng bê tông, dự án cũng tích hợp một giải pháp quản lý tài nguyên bền vững thông qua việc tái sử dụng trầm tích nạo vét. Ở các cảng biển lớn, việc nạo vét định kỳ là yêu cầu bắt buộc để duy trì độ sâu cho luồng tàu.

Tại Cảng Đài Bắc, thay vì vận chuyển vật liệu nạo vét đi nơi khác, các kỹ sư đã dẫn dắt lượng trầm tích này vào khu vực phía sau bức tường chắn sóng mới. Đây chính là quá trình cải tạo đất, hay lấp biển để tạo quỹ đất mới. Việc này giải quyết cùng lúc hai bài toán, đó là vừa xử lý lượng trầm tích dư thừa, vừa tạo ra không gian hậu cần cần thiết mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào quỹ đất đô thị vốn đã chật chội xung quanh.

Theo thông tin từ đơn vị tư vấn kỹ thuật CECI, đê chắn sóng ở giai đoạn 3 và 4 khi hoàn thiện có thể tạo ra khu vực lấn biển rộng 167 ha, với khả năng chứa tới 38,27 triệu mét khối vật liệu nạo vét.

Dự án không chỉ là một rào cản vật lý mà còn là hệ thống tích hợp đa chức năng. Bức tường chắn sóng bằng bê tông cũng đóng vai trò giảm thiểu năng lượng sóng, ổn định bãi chôn lấp và tạo ra các luồng hàng hải an toàn cho tàu thuyền cập cảng. Sự thành công của dự án thể hiện qua tiến độ thực tế, với báo cáo vào tháng 5/2026 cho thấy công trình đã hoàn thành hơn 91% khối lượng công việc, dự kiến kết thúc vào tháng 7/2026.

Mỗi công đoạn từ lúc hạ thủy ụ nổi cho đến khi khối bê tông đầu tiên ổn định tại vị trí đã định đều là kết quả của hàng ngàn giờ tính toán, giám sát nghiêm ngặt về kết cấu, khả năng nổi và sự phối hợp đồng bộ giữa các đội ngũ trên đất liền và ngoài khơi.

Khi dự án dần đi đến những bước cuối cùng, nó không chỉ hoàn thành mục tiêu mở rộng năng lực cảng mà còn cung cấp một bài học giá trị về kỹ thuật ven biển. Trong bối cảnh các hòn đảo có mật độ dân cư cao và môi trường khí hậu biến đổi phức tạp, việc kết hợp giữa công trình hạ tầng cứng và giải pháp quản lý tài nguyên trầm tích đã mở ra hướng đi mới cho phát triển cảng biển hiện đại.

Cảng Đài Bắc giờ đây không chỉ là một điểm dừng chân của tàu hàng, mà đã trở thành biểu tượng của sự thích ứng, nơi con người sử dụng công nghệ để biến những hạn chế về không gian và điều kiện tự nhiên thành đòn bẩy cho sự phát triển logistics vùng.