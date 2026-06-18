Thêm một biểu tượng sedan dừng cuộc chơi: Phải chăng thời của dòng xe này tại Việt Nam đã kết thúc?

Thị trường ô tô Việt Nam trong những năm gần đây đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về cấu trúc danh mục sản phẩm, đặc biệt là sự sụt giảm vị thế của dòng sedan hạng trung.

Việc mẫu sedan Toyota Corolla Altis chính thức dừng phân phối tại Việt Nam sau hành trình gần ba thập kỷ gắn bó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trước đó, vào tháng 9/2025, người tiêu dùng Việt cũng đã chứng kiến mẫu sedan hạng D là Mazda6 nói lời chia tay với thị trường.

Những bước lùi này không chỉ là quyết định đơn lẻ của các hãng xe mà còn phản ánh bức tranh tổng thể về sự dịch chuyển trong thị hiếu tiêu dùng của người Việt.

Nhìn lại lịch sử, Toyota Corolla Altis từng có thời kỳ hoàng kim khi năm 2015 mẫu xe này đạt đỉnh doanh số tại thị trường Việt Nam với 5.926 xe bán ra. Tuy nhiên, theo thời gian, vị thế này dần bị lung lay.





Doanh số của 2 mẫu xe Nhật lao dốc không phanh trong hơn 10 năm qua, trước khi dừng bán.

Doanh số sụt giảm không phanh trong những năm gần đây cho thấy sức hút của Corolla Altis đã không còn như trước. Đỉnh điểm là trong tháng 5/2026, mẫu xe này đạt doanh số 0 chiếc, và tính chung năm tháng đầu năm 2026, chỉ có 16 chiếc được bán ra thị trường. Những con số này là minh chứng rõ nét nhất cho việc mẫu xe không còn tìm được tiếng nói chung với nhu cầu của thị trường hiện đại.

Việc một mẫu xe từng bán chạy phải rút lui khỏi thị trường là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Xét về khía cạnh hạ tầng giao thông, Việt Nam vẫn là một thị trường có đặc thù riêng biệt. Tình trạng ngập lụt thường xuyên diễn ra ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM trong mùa mưa khiến những mẫu xe có khoảng sáng gầm cao trở thành ưu tiên hàng đầu.

Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các dòng xe SUV, CUV hoặc MPV bởi khả năng di chuyển linh hoạt, không chỉ trên đường phố mà còn trên những địa hình phức tạp, đường xấu hay những đoạn đường ngập nước mà sedan thường gặp khó khăn.

Các mẫu xe gầm cao cũng sở hữu không gian nội thất linh hoạt, tầm nhìn thoáng đãng và khả năng chuyên chở tốt hơn, đáp ứng nhu cầu cho những chuyến đi xa hay những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Trong khi đó, sedan dù có lợi thế về cảm giác lái đầm chắc và thiết kế sang trọng, lại dần trở nên bó hẹp về mặt công năng sử dụng đối với nhiều khách hàng hiện đại. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe gầm cao với mức giá cạnh tranh và trang bị công nghệ vượt trội đã trực tiếp "chia cắt" thị phần của sedan hạng C.

Hiện tại, sau khi Toyota Corolla Altis rút lui, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đang ở trong tình trạng thu hẹp, thiếu vắng các sản phẩm mới và không còn sự sôi động như trước.

Mazda3 ở lại "giữ thị phần sedan" sau khi "đàn anh" Mazda6 dừng cuộc chơi.

Thị trường hiện chỉ còn lại sự cạnh tranh giữa ba mẫu xe chính. Trong đó, Mazda3 đang thống trị phân khúc với khoảng 68% thị phần, đạt 233 chiếc bán ra trong tháng 5 năm 2026.

Hãng xe Nhật Bản đang duy trì vị thế của mẫu xe này bằng cách bổ sung phiên bản tiêu chuẩn Deluxe với mức giá cạnh tranh, giúp giá bán thực tế của xe khởi điểm từ khoảng 559 triệu đồng.

Ở vị trí bám đuổi, Honda Civic đạt 75 chiếc trong tháng 5 năm 2026, trong khi Hyundai Elantra đạt 33 chiếc. Đối với trường hợp của Kia K3, mẫu xe này hiện không còn được công bố doanh số riêng biệt mà thường được gộp chung vào danh mục xe khác, đồng thời dải sản phẩm cũng bị thu hẹp đáng kể khi chỉ còn lại hai phiên bản.

Nhìn rộng ra, sự chia tay của những mẫu sedan mang tính biểu tượng không phải là sự kết thúc hoàn toàn của dòng xe này. Sedan vẫn có nhóm khách hàng trung thành, yêu thích sự tinh tế và trải nghiệm lái truyền thống.

Tuy nhiên, kỷ nguyên của những mẫu sedan quốc dân với doanh số áp đảo dường như đã lùi xa. Thị trường đang vận hành theo quy luật đào thải tự nhiên, nơi mà sự linh hoạt, đa dụng và khả năng thích ứng với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam trở thành thước đo thành công cho bất kỳ mẫu xe nào muốn tồn tại lâu dài.

Sự ra đi của Toyota Corolla Altis, dù mang đến nhiều tiếc nuối cho những người yêu mến dòng xe này, nhưng cũng là một tín hiệu phản ánh rõ nét bước chuyển mình của thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn mới.