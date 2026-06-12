Loạt ô tô Nga rao bán tại Việt Nam: Giá từ 310 triệu đồng, đều là hàng 'siêu lướt', có cả sedan, wagon, SUV mini kiểu Jimny

Sau hơn một năm kể từ thời điểm lô xe Lada đầu tiên cập cảng Việt Nam vào tháng 5/2025, động thái mới nhất từ nhà phân phối thương hiệu xe Nga đang gây chú ý bởi cách bán hàng khá đặc biệt. Không chọn hình thức ra mắt rầm rộ, đơn vị phân phối này bất ngờ chọn cách tiếp cận thị trường thông qua việc thông báo thanh lý loạt xe mẫu.

Những chiếc xe Lada hàng mẫu được rao bán. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ phía đại diện bán hàng, có tổng cộng 8 chiếc xe Lada được rao bán trên một trang thương mại điện tử. Người này cho biết những chiếc xe này đều là xe mẫu, được sử dụng để kiểm định tại Việt Nam. Có xe đã được đăng ký tên công ty. Dải sản phẩm được thanh lý khá đa dạng, trải dài từ các phân khúc sedan, wagon cho đến SUV.

Nằm ở dải giá thấp nhất và hướng đến nhóm khách hàng thực dụng là dòng Lada Granta. Phiên bản Granta sedan sử dụng động cơ 1.6L, công suất 90 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp đang được rao bán với mức giá từ 310 triệu đồng. Những chiếc Granta khác cũng có giá dao động rất sát, từ 330 triệu đến 350 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp hơn là dòng sedan Vesta. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ 1.6L mạnh mẽ hơn, cho công suất 106 mã lực và sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Xe có giá 475 triệu đồng. Mức giá này tương đương với các mẫu sedan cỡ B như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Granta và Vesta là hai dòng sedan đô thị. Ảnh: Lada

Đặc biệt, phiên bản có giá trị cao nhất trong lô hàng này là Vesta SW Cross (kiểu dáng wagon gầm cao) với giá 635 triệu đồng. Mẫu xe này sở hữu cấu hình vận hành mạnh nhất với động cơ 1.8L, công suất 122 mã lực và là cái tên duy nhất trong danh sách sử dụng hộp số vô cấp (CVT). Trong khi đó, giá tính trước bạ của xe từng được công bố là 549 triệu đồng.

Vesta SW Cross có giá đắt đỏ nhất và đã có chiếc đang sử dụng cho đại sứ quán. Ảnh: Lada

Đối với những tín đồ đam mê xe việt dã chuyên dụng, hai đại diện dòng SUV là Niva Legend và Niva Travel mang đến những lựa chọn cấu hình thuần cơ khí dường như đã vắng bóng từ lâu trên thị trường xe mới tại Việt Nam. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ dung tích 1.7L, kết hợp cùng hệ dẫn động 4x4, có khóa vi sai trung tâm và hộp số phụ với cấp số chậm. Trong khi phiên bản mang phong cách vuông vức cổ điển Niva Legend có giá 440 triệu đồng thì phiên bản mang phom dáng hiện đại hơn là Niva Travel có giá 430 triệu đồng.

Các mẫu SUV của Lada đều được thiết kế phù hợp chạy địa hình xấu. Ảnh: Lada

Dù dải sản phẩm khá phong phú nhưng thực tế thương hiệu xe Nga vẫn phải đối mặt với không ít rào cản. Trước đó, chuyên gia Đoàn Anh Dũng cho rằng việc tiến vào thị trường ô tô Việt Nam là một bước đi đầy mạo hiểm bởi đây là một thị trường rất khó tính. Do đó, xe Lada phải thực sự tạo được điểm nhấn khác biệt về trang bị, vận hành cũng như giá bán thì mới có thể thuyết phục được người tiêu dùng xuống tiền mua xe.

Từ lô xe mẫu, có thể thấy những chiếc Lada có trang bị tiện nghi và công nghệ không mấy hiện đại. Dù vậy, theo góc nhìn của anh Đoàn Anh Dũng, chính sự tối giản thuần cơ khí này đôi khi lại biến thành một lợi thế nhỏ cho Lada. Cấu hình xe đơn giản giúp phương tiện trở nên rất dễ sửa chữa, có thể tự tháo lắp hoặc độ chế một cách dễ dàng, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng đứng tuổi - những người chỉ thực sự quan tâm đến công năng vận hành thực tế cùng một mức giá rẻ.

Hiện chưa rõ Lada có tiếp tục phân phối xe chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới hay không.