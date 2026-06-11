VinFast, xe Nhật bao phủ thị trường ô tô Việt

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường tiêu thụ 53.359 xe trong tháng 5 năm 2026. Con số này ghi nhận mức giảm 11,97% so với 60.615 xe bán ra của tháng 4.

Các thương hiệu xe thành viên VAMA ghi nhận doanh số đạt 29.935 xe. Hãng xe VinFast bán được 19.503 xe. Thương hiệu Hyundai Thành Công chỉ bán được 3.921 xe.

Bức tranh toàn cảnh này cho thấy sự sụt giảm chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, VinFast vẫn đạt số lượng xe tiêu thụ ấn tượng ở nhiều phân khúc, thể hiện xu hướng ưa chuộng phương tiện giao thông xanh của người tiêu dùng trong nước.

Dưới đây là danh sách chi tiết 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 5: