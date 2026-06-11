Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast sắp ‘đuổi kịp’ Honda ở một chỉ số quan trọng - vượt xa Yamaha, Piaggio

| | Thị trường

VinFast sắp ‘đuổi kịp’ Honda ở một chỉ số quan trọng - vượt xa Yamaha, Piaggio

Với những bước tiến hiện tại, người ta dự đoán việc VinFast vượt mặt Honda ở chỉ số này sẽ không còn xa.

VinFast vừa công bố đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện mới tại 22 tỉnh, thành phố. Từ đó, tổng số cơ sở kinh doanh xe máy điện trên toàn quốc của thương hiệu này đạt 750 điểm.

Đây là con số khổng lồ nếu biết Honda - thương hiệu xe máy số 1 thị trường Việt Nam với thị phần nằm quanh mức 80% - hiện có 805 cửa hàng (HEAD). Một thương hiệu Nhật Bản khác là Yamaha hiện có hơn 500 cửa hàng trong khi con số của Piaggio đạt 83 - tính đến tháng 6/2026.

Tăng mạnh độ phủ, bức tranh kinh doanh xe máy điện của VinFast cũng đạt những bước tiến lớn. Theo báo cáo tài chính công bố mới đây, thương hiệu này đã bàn giao hơn 143.000 xe máy điện trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó riêng tháng 3, thương hiệu Việt nhận kỷ lục hơn 135.000 đơn đặt hàng và bàn giao hơn 93.000 xe tới các đại lý.

Trong khi đó, Honda đã bàn giao khoảng gần 613.000 xe máy cùng giai đoạn, chiếm đến 84% thị phần trong tổng doanh số hơn 729.000 xe của 5 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Yamaha hay Piaggio không công bố số liệu cụ thể về doanh số.

VinFast hiện kinh doanh đa dạng các dòng xe máy điện tại thị trường Việt Nam, từ phổ thông đến cao cấp. Ở dòng phổ thông, hãng mở bán một số mẫu xe dành cho học sinh sinh viên như Amio, ZGoo, dòng giá mềm Flazz hay Evo cho đến trung cấp với dòng Feliz và cao cấp với Viper và Vero X.

Thương hiệu này cũng đang đẩy mạnh việc lắp đặt các tủ đổi pin để tăng độ phủ cho các sản phẩm mở bán ra. Theo thông báo, V-Green đã lắp đặt 45.000 tủ trên cả nước vào quý I năm nay.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc đứng top 1 thế giới ở mặt hàng ‘xương sống' của nền kinh tế - sản xuất 960 triệu tấn/năm, Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?

Trung Quốc đứng top 1 thế giới ở mặt hàng ‘xương sống' của nền kinh tế - sản xuất 960 triệu tấn/năm, Việt Nam xếp thứ bao nhiêu? Nổi bật

Phát hiện drone, robot, AI triển khai đồng loạt tại Mỹ và 2 quốc gia 'hàng xóm', hàng triệu người rơi vào tầm giám sát 24/24 - điều gì đang xảy ra?

Phát hiện drone, robot, AI triển khai đồng loạt tại Mỹ và 2 quốc gia 'hàng xóm', hàng triệu người rơi vào tầm giám sát 24/24 - điều gì đang xảy ra? Nổi bật

Erablue - Điện Máy xanh thứ 2 được nhân bản: khai phá thị trường 300 triệu dân và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 70%/ năm

Erablue - Điện Máy xanh thứ 2 được nhân bản: khai phá thị trường 300 triệu dân và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 70%/ năm

14:10 , 11/06/2026
Tại sao giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư có nên bán cắt lỗ lúc này

Tại sao giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư có nên bán cắt lỗ lúc này

13:50 , 11/06/2026
Sau gạo, thêm một mặt hàng của Thái Lan bị ‘cấm cửa’ tại quốc gia Đông Nam Á

Sau gạo, thêm một mặt hàng của Thái Lan bị ‘cấm cửa’ tại quốc gia Đông Nam Á

13:48 , 11/06/2026
Những vị khách đặc biệt và hành trình khám phá vũ trụ công nghệ Geely

Những vị khách đặc biệt và hành trình khám phá vũ trụ công nghệ Geely

13:30 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên