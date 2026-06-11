Nhà bán hàng trên sàn Shopee nhận tin vui

Shopee sẽ mở rộng quyền lợi nhà bán hàng trên Shopee từ ngày 1-7 tới, mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho các nhà bán Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+. Điều này không chỉ giúp tăng cường hỗ trợ mà còn nâng cao trải nghiệm kinh doanh cho cộng đồng nhà bán.

Cụ thể, nhà bán thuộc hai nhóm này sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng ưu tiên, giúp giải đáp các yêu cầu và thắc mắc thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 4 giờ làm việc đối với các trường hợp trả hàng/hoàn tiền và đăng bán sản phẩm của nhà bán (ngoại trừ các trường hợp liên quan đến hàng giả, hàng nhái).

Đáng chú ý, Shopee sẽ bồi thường có điều kiện 100% tiền hàng đối với sản phẩm có khiếu nại trả hàng/hoàn tiền, nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất tem/niêm phong hoặc đã qua sử dụng.

"Các quyền lợi mới được thiết kế nhằm giúp nhà bán tiết kiệm thời gian xử lý các vấn đề phát sinh, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy tỉ lệ khách hàng quay lại tiếp tục đặt đơn của gian hàng"- Shopee cho hay.

Shopee vừa triển khai mở rộng thêm các quyền lợi cho nhà bán Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+

Theo dữ liệu nội bộ tính đến quý I/2026 của Shopee, số lượng đơn hàng của hai nhóm nhà bán này tăng trưởng lên đến 33% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn những gian hàng mang lại trải nghiệm mua sắm ổn định và đáng tin cậy.

Ngoài việc mở rộng quyền lợi, Shopee cũng cập nhật các điều kiện xét duyệt và duy trì nhãn Shop Yêu Thích, Shop Yêu Thích+.

Các tiêu chí mới được xây dựng nhằm ghi nhận những nhà bán duy trì hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ ổn định.

Cơ chế này cũng tạo lộ trình rõ ràng để ngày càng có nhiều hơn các nhà bán trở thành Shop Yêu Thích, Shop Yêu Thích+ và được hưởng các quyền lợi từ nền tảng.

Thông qua cập nhật lần này, Shopee kỳ vọng góp phần xây dựng, phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử, được thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Trong diễn biến khác mới đây, Shopee đã có báo cáo gửi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), trong đó hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua Chương trình duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết đối với việc điều chỉnh các loại phí hiện đang được các nền tảng số trung gian bán lẻ áp dụng đối với người bán hàng, bao gồm phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các loại phí dịch vụ khác, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí trên thị trường.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, căn cứ điều chỉnh, phương thức áp dụng, cơ chế thu phí cũng như tính hợp lý, minh bạch và tác động của các chính sách phí đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, đảm bảo môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng.